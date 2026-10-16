Δοκιμασία της Μπάγερν με Λειψία

Στην «Αλιάντς Αρένα» του Μονάχου διεξάγεται η πλέον ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική, με την οποία συνεχίζεται η Bundesliga το διάστημα 16-18 Οκτωβρίου. Η Μπάγερν, η οποία μεσοβδόμαδα αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με τη Βίκινγκ στη Νορβηγία για τη league phase του Champions League, υποδέχεται τη Λειψία με στόχο να αφήσει πίσω (και) την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας κόντρα στην Άουγκσμπουργκ και να επιστρέψει στις επιτυχίες, προκειμένου να παραμείνει σε απόσταση... βολής από την κορυφή της βαθμολογίας. Εάν τα καταφέρει, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί, η οποία είναι αήττητη στο πρωτάθλημα (3-2-0), θα πάρει ψυχολογική ώθηση για το εντός έδρας ματς με την Άρσεναλ (21/10) που ακολουθεί. Όμως, και οι «κόκκινοι ταύροι» χρειάζονται τους τρεις βαθμούς, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να διατηρήσουν την επαφή με τις ομάδες που προπορεύονται στην κατάταξη.

Στο μεταξύ, δύσκολο έργο έχει και η Φράιμπουργκ, η οποία είναι επικεφαλής στη βαθμολογία, χάρη στην καλύτερη επίθεσή της σε σχέση με την Ντόρτμουντ (σ.σ. +10 γκολ έναντι +7 των «κιτρινόμαυρων»). Η -αήττητη (4-1-0)- ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ δοκιμάζεται στην «Μπάι Αρένα» του Λεβερκούζεν κόντρα στην Μπάγερ, η οποία προέρχεται από δύο σερί νίκες στο πρωτάθλημα (σ.σ. με Λειψία και Μάιντς).

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του -μακροχρόνια απόντα λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού- Γιάννη Κωνσταντέλια έχει θεωρητικά εύκολο έργο στο Βερολίνο κόντρα στην Ουνιόν, ωστόσο οι παίκτες της Μπορούσια καλούνται να... νικήσουν επιπλέον την κούραση, αλλά και την απογοήτευση της ήττας 1-0 από την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία για το Champions League. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία με τη Βέρντερ Βρέμης και χρειάζεται τη νίκη για να παραμείνει στο... ρετιρέ. Το «τρίποντο» θα αποτελέσει... ένεση ηθικού για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι στη συνέχεια θα «πετάξουν» για το Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη Σαμπάχ για το Champions League (20/10).

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 16/10 Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 17/10 Αμβούργο-Στουτγκάρδη 17/10 Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 17/10 Σάλκε-Μάιντς 17/10 Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 17/10 Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 17/10 Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 18/10 Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 18/10 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες) Φράιμπουργκ 13 Ντόρτμουντ 13 Μπάγερν Μονάχου 11 Λεβερκούζεν 10 Λειψία 9 Άουγκσμπουργκ 8 Βέρντερ Βρέμης 8 Μάιντς 7 Έλφερσμπεργκ 7 Κολωνία 7 Στουτγκάρδη 6 Αμβούργο 6 Σάλκε 5 Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 5 Πάντερμπορν 4 Ουνιόν Βερολίνου 4 Χοφενχάιμ 3 Γκλάντμπαχ 0