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Αδερφή Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δύσκολο να γυρίσει στην εθνική ομάδα όταν έχει προδοθεί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι αισιόδοξη πως ο Πορτογάλος σταρ θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα.

Πιο πιθανό είναι να μην φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως δήλωσε η αδερφή του, Κάτια Αβέιρο. «Είναι περισσότερο "όχι" παρά "ναι"», δήλωσε στο περιθώριο παρουσίασης βιβλίου η 53χρονη.

«Νομίζω ότι τόσο ο Κριστιάνο όσο και ο Ζόρζε Ζεσούς είναι πληγωμένοι. Μου φαίνεται ότι η κατάσταση έχει βαλτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ περίπλοκο. Όταν έχεις προδοθεί, η επιστροφή στην κανονικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη», πρόσθεσε.

Τέλος, η Αβέιρο εξέφρασε τα συναισθήματά της για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο αδελφός της. «Νιώθω θλίψη, διότι οι Πορτογάλοι, δυστυχώς, ξεχνούν όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και πιστεύουν ότι, στο παρόν, τα πράγματα θα έπρεπε να γίνονται διαφορετικά. Έχω μείνει άναυδη, είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τον αδελφό μου να περνάει κάτι τέτοιο. Είναι από τους ανθρώπους που το άξιζαν λιγότερο απ' όλους», κατέληξε.

Η Κάτια Αβέιρο όταν ξέσπασε η διαμάχη του CR7 με τον Ζόρζε Ζεσούς είχε δημοσιεύσει μια σειρά από stories στο Instagram. «Ο Κριστιάνο άξιζε περισσότερο σεβασμό. Η εθνική ομάδα άξιζε καλύτερη οργάνωση. Η πορτογαλική δημοσιογραφία άξιζε περισσότερο ανταγωνισμό και λιγότερη φημολογία. Όσο για τους Πορτογάλους, ε λοιπόν... δεν αξίζουν να έχουν τον καλύτερο σε οτιδήποτε. Είμαστε ζηλιάρηδες, περιφρονητικοί, αδαείς και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα που πάντα χαρακτηρίζει το ποδόσφαιρό μας, πριν από την εποχή του CR7», ανέφερε.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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