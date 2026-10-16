Μπαρτσελόνα: Άριστα… 10 με 4,3 γκολ ανά αγώνα

Η εκκίνηση της Μπαρτσελόνα στη σεζόν είναι εντυπωσιακή. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει το απόλυτο, με 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, τους οκτώ για την LaLiga και τους δύο για το Champions League.

Οι «μπλαουγκράνα» πετυχαίνουν 4,3 γκολ ανά αγώνα, ενώ ο Ραφίνια είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας με 14 γκολ (12 στο πρωτάθλημα), παρότι έχει χάσει τα δύο τελευταία ματς, μετρώντας 1,75 τέρματα ανά αγώνα.Δέκα παίκτες από το ρόστερ έχουν βρει δίχτυα σε αυτά τα δέκα παιχνίδια, με τους Λαμίν Γιαμάλ (8), Φερμίν Λόπεθ (5), Καρίμ Αντεγέμι (4), Γκάμπριελ Ζεσούς (3), Άντονι Γκόρντον (2) και Ζοάο Κανσέλο (2) να ξεχωρίζουν, ενώ στη λίστα προστίθενται και τα γκολ των Πέδρι Γκονζάλες, Ζιλ Κουντέ και Τσάβι Εσπάρτ.

sport-fm.gr