ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Study case Τζέιντεν Μοντνόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όταν ο 24χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από την Ομόνοια, η πρώτη αντίδραση των οπαδών της ήταν κάπως… μμμμ, να δούμε.

Όταν δε έχασε τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες, η σύγκριση που γινόταν με τον Γουίλι Σεμέδο ήταν το καλύτερο που θα άκουγε ο Μοντνόρ αν ήξερε ελληνικά.

Μάλιστα, παρασυρόμενος από το συναίσθημά του, πολύς κόσμος της Ομόνοιας δεν ήθελε καν να ακούσει πως το γκολ είναι θέμα χρόνου να έρθει για έναν ποδοσφαιριστή που τα κάνει όλα τέλεια μέχρις εκεί.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ελληνικά δεν ξέρει. Ήξερε όμως εξ αρχής ακριβώς τι συζητιόταν για τον Μόντνόρ, όπως ήξερε τι συζητιόταν για τον Ντιονί.

Όντας μεταξύ άλλων και πεισματάρης, με την καλή έννοια, ο Νορβηγός επέμεινε στην επιλογή του στηρίζοντας έναν ποδοσφαιριστή που οκ έδειχνε μπουκωμένος στο αντίπαλο τέρμα, διατηρώντας τον στον αρχικό σχήμα.

Η σωστή ανάγνωση της υπόθεσης Μοντνόρ είχε αποτέλεσμα με το γκολ στο Τσέλιε και την εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος ο προπονητής.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι χαρούμενος για το γκολ του παίκτη του είπε:

«Ναι. Είχε τις ευκαιρίες του, παίζει καλά. Μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικός απλά έχανε τα γκολ, σήμερα έβαλε και το γκολ και ήταν πολύ καλό».

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nα πετύχει η ένατη απόπειρα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ετοιμάζεται για 11άδα ο Μράμπτι

ΑΕΚ

|

Category image

Η Σαραγόσα απειλεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Αντάι Μάρα στους Θάντερ

NBA

|

Category image

Το Άμπου Ντάμπι επιμένει ότι ο «τελικός» της F1 θα γίνει κανονικά

AUTO MOTO

|

Category image

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της LaLiga

La Liga

|

Category image

Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

La Liga

|

Category image

Απολογήθηκε αυτοπροσώπως ο Ντόρσεϊ, εμφανίστηκε μετανιωμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν έχει χρόνο για απογοήτευση, μόνο για δουλειά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πάτσο αποφεύγει τις κάρτες, όπως ο διάολος το λιβάνι!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΚΟΑ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV σταδίων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... βιολί του ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λύθηκε το θέμα με Μαρτίνες, διαθέσιμος ενόψει Λιντς

Premier League

|

Category image

Ο Μπέλινγχαμ ετοιμάζεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του

La Liga

|

Category image

Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Το... ημερολόγιο ενός «Καπετάνιου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη