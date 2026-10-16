Study case Τζέιντεν Μοντνόρ

Όταν δε έχασε τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες, η σύγκριση που γινόταν με τον Γουίλι Σεμέδο ήταν το καλύτερο που θα άκουγε ο Μοντνόρ αν ήξερε ελληνικά.

Μάλιστα, παρασυρόμενος από το συναίσθημά του, πολύς κόσμος της Ομόνοιας δεν ήθελε καν να ακούσει πως το γκολ είναι θέμα χρόνου να έρθει για έναν ποδοσφαιριστή που τα κάνει όλα τέλεια μέχρις εκεί.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ελληνικά δεν ξέρει. Ήξερε όμως εξ αρχής ακριβώς τι συζητιόταν για τον Μόντνόρ, όπως ήξερε τι συζητιόταν για τον Ντιονί.

Όντας μεταξύ άλλων και πεισματάρης, με την καλή έννοια, ο Νορβηγός επέμεινε στην επιλογή του στηρίζοντας έναν ποδοσφαιριστή που οκ έδειχνε μπουκωμένος στο αντίπαλο τέρμα, διατηρώντας τον στον αρχικό σχήμα.

Η σωστή ανάγνωση της υπόθεσης Μοντνόρ είχε αποτέλεσμα με το γκολ στο Τσέλιε και την εξήγησε μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος ο προπονητής.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι χαρούμενος για το γκολ του παίκτη του είπε:

«Ναι. Είχε τις ευκαιρίες του, παίζει καλά. Μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικός απλά έχανε τα γκολ, σήμερα έβαλε και το γκολ και ήταν πολύ καλό».