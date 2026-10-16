Εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ με το γήπεδο - Αίτηση για αδειοδότηση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με την πορεία των κινήσεων για ανέγερση ιδιόκτητου γηπέδου στον ΑΠΟΕΛ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "YELLOW AND BLUE SPORTS MANAGEMENT"

Η εταιρεία «YELLOW AND BLUE SPORTS MANAGEMENT LTD», η οποία έχει αναλάβει την αδειοδότηση, κατασκευή και διαχείριση του Αθλητικού Κέντρου/ Γηπέδου ΑΠΟΕΛ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

1.⁠ ⁠Έχουν ολοκληρωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια και έχει εκπονηθεί τόσο η κυκλοφοριακή όσο και η περιβαλλοντική μελέτη,

2.⁠ ⁠Έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και

3.⁠ ⁠Χθές, 15 Οκτωβρίου 2026, κατατέθηκε η αίτηση προς την Πολεοδομική Αρχή για την αδειοδότηση του Έργου.

Οι μελέτες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της άδειας οικοδομής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σε συνεργασία με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Chaix & Morel και J+A Philippou Architects και τους άλλους διορισμένους συμβούλους/μελετητές.