Stoiximan: Πληθώρα αποδόσεων για το Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Λεβάντε

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια υποδέχεται απόψε στις 22:00 τη Λεβάντε σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση του ισπανικού ποδοσφαίρου, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα αποδόσεων τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.12, η ισοπαλία στα 3.35 και το διπλό της Λεβάντε στα 3.55, με τις αποδόσεις να προδιαθέτουν για μια αμφίρροπη αναμέτρηση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές της Stoiximan για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.47, με κεφαλιά στα 5.80, με πέναλτι στα 7.10 και με απευθείας εκτέλεση φάουλ στα 15.00. Παράλληλα, το αυτογκόλ ως τρόπος επίτευξης του πρώτου τέρματος προσφέρεται στα 30.00, ενώ η επιλογή να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ προσφέρεται στα 8.75.

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