Πετεβίνος: «Είμαστε ακόμα σε δύσκολο σημείο, δεν είμαστε ευχαρισημένοι από την συγκομιδή βαθμών»

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία των συζητήσεων με τον Σάββα Λιασή, το γηπεδικό και τα αγωνιστικά.

Διαβάστε όσα είπε:

Για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις: «Είναι θετικό να έχουμε καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη γιατί αυτό βοηθά και φαίρνει χρήματα και για τις άλλες ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη΄Είχαμε δεύτερη ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ δύο φορές, όμως δεν είχαμε 5 ομάδες για 2 χρόνια συνεχόμενα».

Για το γήπεδο: «Το νερό μπήκε στο αυλάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και δεν έχει ακόμα τελειώσει εδώ. Η λέξη διαβούλευση είναι μια λέξη, αλλά είναι και μια τεράστια διαδικασία. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια τελείωσαν εδώ και αρκετούς μήνες. Κάθε υπηρεσία που πήρε τα σχέδια, τα μελέτησε και έδωσε τις δικές της εισηγήσεις για αλλαγές. Πρέπει να μιλήσεις με κοινωτικές αρχές, κυβερνητικές αρχές και πολλά άλλα».

Για το θέμα Λιασή: «Οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα έχουν ξεκινήσει εδώ και 7 μήνες. Κατανοώ πλήρως την ανάγκη του κόσμου να μάθει τι γίνεται και να θέλει να τελειώσει η διαδικασία θετικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι την ανάγκη των ΜΜΕ να εξυπηρετήσει την ανάγκη του κόσμου με υπερβολές. Όταν είναι συνεχόμενες οι παρεμβολές και έπρεπε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Με κάθε σεβασμό, ο κάθε δημοσιογράφος δεν έχει την υπόσταση να διασταυρώνει μια πληροφορία όταν την δέχεται; Δε έπρεπε να διασταυρώσει την πηγή του και αν το έκανε, το έκανε μέσω ποιού. Ένας δημοσιογράφος για να γράψει μια είδηση, πολλές φορές τρέχει χωρίς να διασταυρώνει τις πληροφορίες του για να προλάβει και μπορεί να εκτεθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε οτι είμαστε κοντά, στην εβδομάδα που μας πέρασε έγιναν 3 συζητήσεις και έγινε μια διευρημένη οπου σημειώθηκαν τα σημεία που πρέπει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη για να προχωρήσει η συμφωνία».

Για το οικονομικό: «Είμαστε ακόμα σε πολύ δύσκολο σημείο. Κάθε μέρα ο ΑΠΟΕΛ καταθέτει σημαντικά ποσά. Μέχρι πρόσφατα, είχαμε την τελευταία κατάθεση της συμπλήρωσης του 1.25 εκατομμυρίου ευρώ για να συμπκηρωθεί ο φάκελος κριτηρίων του Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει να συγκρίνεται με άλλη πρόταση οικονομικά στην Κύπρο αυτό που γίνεται τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Καμιά άλλη εταιρεία δεν ανέλαβε άλλη ποδοσφαιρική εταιρεία. Οι 7 μήνες μπορεί να ακούγονται πολλοί, αλλά είναι λίγοι για αυτή την διαδικασία».

Για τα αγωνιστικά: «Κτύπα ξύλο μπορεί να είναι η αγωνιστική που θα έχει τις περισσότερες επιλογές ο προπονητής μας. Ο Πιέρος πήρε και μπάλα και είναι στο τελευταίο μέρος της αποθεραπείας του, όπως και ο Καττιρτζής, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη από την Αθήνα όπου βρίσκεται για αποκατάσταση και μπαίνει στα τελευταία στάδια και αυτός για επιστροφή».

Για την συγκομιδή: «Μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε οτι είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και καλά και κακά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαστε μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα. Τα καλά δεν μας έδωσαν όσους βαθμούς θα θέλαμε, τα κακά μας στοίχισαν».