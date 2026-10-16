ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πετεβίνος: «Είμαστε ακόμα σε δύσκολο σημείο, δεν είμαστε ευχαρισημένοι από την συγκομιδή βαθμών»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport 104.0

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πορεία των συζητήσεων με τον Σάββα Λιασή, το γηπεδικό και τα αγωνιστικά. 

Διαβάστε όσα είπε: 

Για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις: «Είναι θετικό να έχουμε καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη γιατί αυτό βοηθά και φαίρνει χρήματα και για τις άλλες ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη΄Είχαμε δεύτερη ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ δύο φορές, όμως δεν είχαμε 5 ομάδες για 2 χρόνια συνεχόμενα».

Για το γήπεδο: «Το νερό μπήκε στο αυλάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα και δεν έχει ακόμα τελειώσει εδώ. Η λέξη διαβούλευση είναι μια λέξη, αλλά είναι και μια τεράστια διαδικασία. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια τελείωσαν εδώ και αρκετούς μήνες. Κάθε υπηρεσία που πήρε τα σχέδια, τα μελέτησε και έδωσε τις δικές της εισηγήσεις για αλλαγές. Πρέπει να μιλήσεις με κοινωτικές αρχές, κυβερνητικές αρχές και πολλά άλλα».

Για το θέμα Λιασή: «Οι συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα έχουν ξεκινήσει εδώ και 7 μήνες. Κατανοώ πλήρως την ανάγκη του κόσμου να μάθει τι γίνεται και να θέλει να τελειώσει η διαδικασία θετικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι την ανάγκη των ΜΜΕ να εξυπηρετήσει την ανάγκη του κόσμου με υπερβολές. Όταν είναι συνεχόμενες οι παρεμβολές και έπρεπε να προστατεύσουμε τον κόσμο. Με κάθε σεβασμό, ο κάθε δημοσιογράφος δεν έχει την υπόσταση να διασταυρώνει μια πληροφορία όταν την δέχεται; Δε έπρεπε να διασταυρώσει την πηγή του και αν το έκανε, το έκανε μέσω ποιού. Ένας δημοσιογράφος για να γράψει μια είδηση, πολλές φορές τρέχει χωρίς να διασταυρώνει τις πληροφορίες του για να προλάβει και μπορεί να εκτεθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε οτι είμαστε κοντά, στην εβδομάδα που μας πέρασε έγιναν 3 συζητήσεις και έγινε μια διευρημένη οπου σημειώθηκαν τα σημεία που πρέπει να βρεθεί η κοινή συνισταμένη για να προχωρήσει η συμφωνία».

Για το οικονομικό: «Είμαστε ακόμα σε πολύ δύσκολο σημείο. Κάθε μέρα ο ΑΠΟΕΛ καταθέτει σημαντικά ποσά. Μέχρι πρόσφατα, είχαμε την τελευταία κατάθεση της συμπλήρωσης του 1.25 εκατομμυρίου ευρώ για να συμπκηρωθεί ο φάκελος κριτηρίων του Σεπτεμβρίου. Δεν πρέπει να συγκρίνεται με άλλη πρόταση οικονομικά στην Κύπρο αυτό που γίνεται τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Καμιά άλλη εταιρεία δεν ανέλαβε άλλη ποδοσφαιρική εταιρεία. Οι 7 μήνες μπορεί να ακούγονται πολλοί, αλλά είναι λίγοι για αυτή την διαδικασία».

Για τα αγωνιστικά: «Κτύπα ξύλο μπορεί να είναι η αγωνιστική που θα έχει τις περισσότερες επιλογές ο προπονητής μας. Ο Πιέρος πήρε και μπάλα και είναι στο τελευταίο μέρος της αποθεραπείας του, όπως και ο Καττιρτζής, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη από την Αθήνα όπου βρίσκεται για αποκατάσταση και μπαίνει στα τελευταία στάδια και αυτός για επιστροφή».

Για την συγκομιδή: «Μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε οτι είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και καλά και κακά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαστε μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα. Τα καλά δεν μας έδωσαν όσους βαθμούς θα θέλαμε, τα κακά μας στοίχισαν».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Nα πετύχει η ένατη απόπειρα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ετοιμάζεται για 11άδα ο Μράμπτι

ΑΕΚ

|

Category image

Η Σαραγόσα απειλεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Αντάι Μάρα στους Θάντερ

NBA

|

Category image

Το Άμπου Ντάμπι επιμένει ότι ο «τελικός» της F1 θα γίνει κανονικά

AUTO MOTO

|

Category image

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρο της LaLiga

La Liga

|

Category image

Απορρίφθηκε η πρώτη έφεση για την τιμωρία του Βινίσιους

La Liga

|

Category image

Απολογήθηκε αυτοπροσώπως ο Ντόρσεϊ, εμφανίστηκε μετανιωμένος

EUROLEAGUE

|

Category image

Δεν έχει χρόνο για απογοήτευση, μόνο για δουλειά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πάτσο αποφεύγει τις κάρτες, όπως ο διάολος το λιβάνι!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

ΚΟΑ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ορόσημο για την αναβάθμιση των συστημάτων CCTV σταδίων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το... βιολί του ο Τάνκοβιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λύθηκε το θέμα με Μαρτίνες, διαθέσιμος ενόψει Λιντς

Premier League

|

Category image

Ο Μπέλινγχαμ ετοιμάζεται να επεκτείνει το συμβόλαιό του

La Liga

|

Category image

Ο Μαρτίνες άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου και έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Γιουνάιτεντ!

Premier League

|

Category image

Το... ημερολόγιο ενός «Καπετάνιου»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη