Euroleague: Πέφτει η αυλαία της δεύτερης «διαβολοβδομάδας»

Πέφτει απόψε η αυλαία της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» για τη φετινή Ευρωλιγκα!

Με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να δοκιμάζονται κόντρα σε Χάποελ Τελ Αβίβ (στο «Telekom Center Athens») και Μπαρτσελόνα (στο «Παλάου Μπλαουγκράνα») αντίστοιχα, το πρόγραμμα της Παρασκευής 16/10 περιλαμβάνει 4 ακόμα αναμετρήσεις, οι οποίες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον!

Η αρχή θα γίνει στις 20:00, όταν θα ξεκινήσει στην Κωνσταντινούπολη η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Μπάγερν Μονάχου! Αμφότερες με ρεκόρ 2-3 και με τους γηπεδούχους να έρχονται από βαριά ήττα 100-82 κόντρα στη Χάποελ, αποτέλεσμα το οποίο τους… προσγείωσε απότομα μετά από τη νίκη τους στην έδρα της Μπασκόνια. Από την άλλη, οι Βαυαροί έρχονται στο αποψινό παιχνίδι με ανεβασμένη ψυχολογία, την οποία τους χάρισε η προ ημερών μεγάλη εκτός έδρας νίκη τους επί της Εφές.

Ταυτόχρονα, θα διεξάγεται στη Λιθουανία και στο Κάουνας η αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με την Εφές! Στο 2-3 οι γηπεδούχοι, έχουν χάσει τα 3 από τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους για την Ευρωλίγκα, με τελευταίο αυτό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε. Από την άλλη, η Εφές του Πάμπλο Λάσο έχει ξεκινήσει άσχημα της σεζόν, «μετρώντας» μόλις μία νίκη στις 5 πρώτες αγωνιστικές.

Στις 21:00 θα ξεκινήσει στο Βελιγράδι η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Παρί! Στο 3-2 οι «ερυθρόλευκοι», έχουν πάρει φόρα με τις συνεχόμενες νίκες τους κόντρα σε Dubai BC και Βιλερμπάν, ενώ η ομάδα του Παρισιού έχει μόλις μία νίκη ως τώρα και έρχεται από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Βιλερμπάν και Βίρτους Μπολόνια.

Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς θα ξεκινήσει στις 21:30, όταν θα έχουμε τζάμπολ στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολονια με την Μπασκόνια. Φορτσάτοι στο ξεκίνημα της σεζόν οι Ιταλοί, «μετρούν» τρεις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Ολυμπιακό, Μπάγερν και Παρί μετά από τις δύο ήττες με τις οποίες ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της. Από την άλλη, η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 1-4 και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ μετά από την ήττα της κόντρα στην Dubai BC, ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Γκαλμπιάτι από τον Περάσοβιτς στην τεχνική της ηγεσία.

Το πρόγραμμα της βραδιάς στην Ευρωλίγκα:

20:00 Μπεσίκτας-Μπάγερν Μονάχου Novasports Start

20:00 Ζάλγκιρις-Εφές Novasports 5

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί Novasports 6

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports 4

21:30 Μπαρτσελονα-Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports 2

sport-fm.gr