Ώρα για υπερθέαμα, αρχίζει το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Λάμψη Euroleague και φέτος στην Κύπρο, στο πλαίσιο του τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», με το φίλαθλο κοινό να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει ένα γεμάτο καλαθοσφαιρικό event, που κάθε χρόνο παρουσιάζεται και πιο αναβαθμισμένο.

Με διήμερη δράση στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου και άλλα πολλά που προγραμματίζονται, το φετινό τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», μαγνητίζει πάνω του όλα τα βλέμματα, καθώς το φίλαθλο κοινό της Κύπρου να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει σπουδαίο θέαμα, από ένα γαλαξία αστέρων που έρχεται στη χώρα μας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ

Το τουρνουά γίνεται για να τιμηθεί η μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Νεόφυτος ήταν καλαθοσφαιριστής της ΕΘΑ Έγκωμης και της Εθνικής ομάδας. Το τουρνουά καθιερώθηκε, έγινε ένα από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη και ο σκοπός του είναι να τιμηθεί η μνήμη του Νεόφυτου.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ

Το τουρνουά διοργανώνεται από την ΕΘΑ Έγκωμης και την PNEUMA PROPOTIONS, και θα γίνει το διάστημα 11-13 Σεπτεμβρίου στην κλειστή αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Μεγάλος συμπαίκτης για τρίτη σερί σεζόν, ο κύριος χορηγός του τουρνουά, που είναι η εταιρεία payabl. που επεκτείνει με αυτό τον τρόπο την παρουσία της στον αθλητισμό, χορηγώντας το σπουδαίο αυτό γεγονός. Το τουρνουά έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Πέραν από το Μέγα χορηγό, την εταιρεία payabl. Στη χορηγική οικογένεια του τουρνουά που ολοένα και μεγαλώνει, συμμετέχουν σαν χρυσοί χορηγοί οι εταιρείες MINERVA INSURANCE, BET ON ALFA και BRMS, σαν ασημένιοι χορηγοί οι εταιρείες AFFIDEA, SEVEGEP, A. PSALTIS, AGG LUXURY HOMES και ERGO HOME GROUP, σαν χάλκινοι χορηγοί οι εταιρείες RED BULL, EUROBANK, SUPER HOME CARPETS, BANK OF CYPRUS, Visit Nicosia και AIRBELD και σαν χορηγοί οι εταιρείες Coffeehouse, YUMI, KITCHEN BAR, ΥΔΡΑ, KAMERIS GROUP και EUROAUDIT.

Σημαντική η συμβολή από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας και το Δήμο Λευκωσίας.

Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στη χορηγική οικογένεια του τουρνουά, δείχνουν ευαισθησία στην προσπάθεια να τιμηθεί η μνήμη του Νεόφυτου Χανδριώτη.

ΟΜΑΔΕΣ

Για άλλη μια φορά στο τουρνουά θα λάβουν μέρος ομάδες πολύ ψηλού επιπέδου. Ξεχωρίζει η συμμετοχή του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού Πειραιώς, που προσελκύει το ενδιαφέρον των χιλιάδων φίλων του στην Κύπρο, ενώ στο τουρνουά συμμετέχει και φέτος ο Αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ Άρης Θεσσαλονίκης, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, η έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Σερβίας Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τουρνουά φέτος θα είναι τριήμερο και θα διεξαχθεί 11 και 13 Σεπτεμβρίου, στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε από τους διοργανωτές σε συνεργασία με τις ομάδες και έχει ως εξής:

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 – Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 – Αγώνας Ομάδας Καλαθόσφαιρας Special Olympics

21:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας Meridianbet Βελιγραδίου

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

15:45 – Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας Meridianbet Βελιγραδίου

18:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Το πακέτο και για τους τέσσερις αγώνες του τουρνουά, διατίθεται προς 50€ για ενήλικες και 35€ για μαθητές, φοιτητές και στρατιώτες, ενώ υπάρχουν και τα οικογενειακά πακέτα που αφορούν δύο ενήλικες και δύο παιδιά και διατίθενται προς 135€. Όπως ανακοινώθηκε από τις προηγούμενες μέρες, τα πακέτα εισιτηρίων για τις κερκίδες Αμμόχωστο, Κερύνεια και Μόρφου εξαντλήθηκαν και υπάρχουν διαθέσιμα μόνο στην κερκίδα Καρπασία.

Για να κλείσετε θέση στην κερκίδα και να απολαύσετε το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που θα γίνει στην Κύπρο, με ένα κλικ μπείτε στο SoldOutTickets.

Για αποφυγή ταλαιπωρίας, λόγω της πολύ μεγάλης προσέλευσης που προβλέπεται το κοινό καλείται να προσέλθει στο γήπεδο ενάμισι ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

Πληροφορίες στο 7003222.

Ελάτε στο γήπεδο και απολαύστε το υπερθέαμα!