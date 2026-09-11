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ΦΩΤΟΣ: Κάλεσε τον Ολυμπιακό στο Προεδρικό ο Χριστοδουλίδης

ΓΗΠΕΔΟ

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H αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαζί με τις κούπες του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης.

Σύσσωμη η αποστολή του Ολυμπιακού επισκέφθηκε το πρωί το Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι ερυθρόλευκοι, που βρίσκονται στη Μεγαλόνησο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», είχαν μαζί τους τις κούπες του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης και ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, προσέφεραν στον Πρόεδρο, ως αναμνηστικά δώρα, υπογεγραμμένα τα πανηγυρικά μπλουζάκια από την κατάκτηση της EuroLeague και του Ελληνικού Πρωταθλήματος. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κ. Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τους Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας, τους συνεχάρη για τις κατακτήσεις της περσινής σεζόν και υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι το διεθνές τουρνουά της Κύπρου για την ανάπτυξη του μπάσκετ στο νησί.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε και εκείνος αναφέροντας: «Είναι πολύ τιμητικό για μια αθλητική ομάδα να βρίσκεται εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την πρόσκληση. Το ότι βρισκόμαστε δίπλα σε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού, όπως αναφέρατε, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμη πιο οικεία. Φυσικά, όπως είπε και ο κ. Λεπενιώτης, είστε ευπρόσδεκτος, όποτε σας επιτρέψει το απαιτητικό πρόγραμμά σας, να έρθετε στην έδρα μας, στον Πειραιά για να σας υποδεχθούμε και εμείς με τον ίδιο τρόπο που το κάνατε και εσείς σήμερα».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η κυπριακή πολιτεία επενδύει στο μπάσκετ και τον αθλητισμό αναφέροντας: «Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στο Προεδρικό Μέγαρο. Επειδή ήμουν εδώ και με την Εθνική Ομάδα στο EuroBasket 2025 , αλλά βρίσκομαι και με τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια στο τουρνουά, να σας συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο προωθείτε σαν πολιτεία, όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά τον αθλητισμό γενικότερα. Θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν παιδάκι, το πώς ένιωσα όταν μου δόθηκε πρόσκληση για ένα παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την χαρά μου που είδα από κοντά όλους εκείνους τους αθλητές που παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται αυτό το τουρνουά εδώ, το EuroBasket στην Λεμεσό και όλες οι ενέργειες που κάνετε σαν Πολιτεία για τον αθλητισμό στην Κύπρο».

Τέλος, από πλευράς Ολυμπιακού μίλησε και ο Σάσα Βεζένκοφ που φυσικά έχει ιδιαίτερο δέσιμο με την Κύπρο, αφού πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο νησί: «Για εμένα είναι διαφορετικό το συναίσθημα να βρίσκομαι στην Κύπρο. Έχω ζήσει εδώ, έχω φίλους και φυσικά η αδερφή μου μένει ακόμα στην Κύπρο. Βέβαια νιώθω κάπως περίεργα όταν έρχομαι εδώ για επαγγελματικούς λόγους. Έχω συνηθίσει στην Κύπρο να είναι το σπίτι μου, να βλέπω φίλους και μέλη της οικογένειάς μου. Όμως είμαι πολύ χαρούμενος που ακόμη μια χρονιά είμαστε εδώ με τον Ολυμπιακό και νιώθουμε όλοι μαζί αυτό το δέσιμο που υπάρχει με την κοινότητα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα γιατί με τον Νεόφυτο Χανδριώτη ήμουν πολύ κοντά και το να τιμούμε την μνήμη του με αυτό το τουρνουά είναι κάτι ξεχωριστό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και θα χαρούμε να σας δούμε και το βράδυ στο φιλικό (σ.σ. 11/9 στις 21:00, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα».

Η επίσκεψη της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο Προεδρικό Μέγαρο έκλεισε με την ομάδα μας να παραχωρεί στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη δύο συλλεκτικές φανέλες από τις κατακτήσεις της EuroLeague και της GBL, ενώ στο φινάλε ακολούθησε κοινή φωτογράφιση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, παρέα με… τις κούπες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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