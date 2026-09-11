(ΠΑΣΠ) MVP 2ης Αγωνιστικής: O Diony κέρδισε στο.. νήμα τον Ταλιχμανίδη

Ο Lois Diony αναδείχθηκε MVP by Unicars & Volkswagen της 2ης Αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2026/27. Ο επιθετικός της Ομόνοιας επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της αγωνιστικής, βάσει του διεθνούς δείκτη ποδοσφαιρικής αξιολόγησης SportsBase, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (INSA).

Ο Diony συγκέντρωσε δείκτη αξιολόγησης 121 μετά την εμφάνισή του απέναντι στον Άρη Λεμεσού, κατακτώντας την πρώτη θέση με οριακή διαφορά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Χρήστο Ταλιχμανίδη. Ο τελευταίος έλαβε βαθμολογία 120, έπειτα από την εξαιρετική του απόδοση στον αγώνα απέναντι στην Πάφο. Τρίτος κορυφαίος ποδοσφαιριστής της 2ης Αγωνιστικής αναδείχθηκε ο Djordje Ivanovic της ΑΕΚ.

Ο Lois Diony, μαζί με τον Jan Repas της ΑΕΚ, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP by Unicars της 1ης Αγωνιστικής, καθώς και όλους τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές κάθε αγωνιστικής, θα παραλάβουν τα βραβεία τους στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο της Volkswagen, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.