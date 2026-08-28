ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

Για πρώτη φορά στο γήπεδο σε αγώνα της Ομόνοιας 29ης Μαϊου στην πρώτη κατηγορία η Θύρα 9.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΕΝΥ Ύψωνα που διεξάγεται στο στάδιο «Αμμόχωστος» οι οργανωμένοι οπαδοί των πρασίνων έδωσαν βροντερό παρών.

Αυτή είναι η πρώτη τους παρουσία σε αγώνα πρώτης κατηγορίας καθότι στην προηγούμενη συμμετοχή της ομάδας στην Α' Κατηγορία την προπέρσινη σεζόν, απείχαν από τα γήπεδα ένεκα κάρτας φιλάθλου.

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