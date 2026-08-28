Ανόρθωση: Τα αγωνιστικά νέα ενόψει ΑΕΛ - Εκτός ο Αρτυματάς

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ανόρθωσης, οι Ντα Κρουζ και Μίντεντορπ προπονούνται κανονικά. Ο Στέφανος Χαραλάμπους μπήκε με την ομάδα και πλέον είναι θέμα ετοιμότητας για το πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο Αρτυματάς δεν υπολογίζεται για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα» (19:00).

Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της «Κυρίας», μετά το τέλος της οποίας ο Ελ Μαέστρο θα αποφασίσει για την αποστολή.