Ανόρθωση: Τα αγωνιστικά νέα ενόψει ΑΕΛ - Εκτός ο Αρτυματάς
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στην αυριανή προπόνηση θα αποφασισει ο Ελ Μαέστρο για την αποστολή στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς Ανόρθωσης, οι Ντα Κρουζ και Μίντεντορπ προπονούνται κανονικά. Ο Στέφανος Χαραλάμπους μπήκε με την ομάδα και πλέον είναι θέμα ετοιμότητας για το πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.
Ο Αρτυματάς δεν υπολογίζεται για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα» (19:00).
Αύριο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση της «Κυρίας», μετά το τέλος της οποίας ο Ελ Μαέστρο θα αποφασίσει για την αποστολή.