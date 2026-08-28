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Φόρεσε τριφύλλι ο Καμίνσκι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Φόρεσε τριφύλλι ο Καμίνσκι!

Ανακοίνωση της Ομόνοιας για τον Βέλγο πορτιέρο

Ολοκληρώθηκε κι επισήμως του Τόμας Καμίνσκι!

Η Ομόνοια εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για τη συμφωνία της με την Τσάρλτον για μονοετή δανεισμό του 33χρονου Βέλγου τερματοφύλακα, με το ντιλ να προνοεί οψιόν αγοράς με διετές συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΚΑμίνσκι, ο οποίος πέρασε ξανά από την Κύπρο τη σεζόν 2013/14 αγωνιζόμενος στην Ανόρθωση, αγωνίζεται στην Αγγλία από το 2020 (Μπλάκμπερν, Λούτον, Τσάρλτον) ενώ ενδιάμεσα είχε παίξει σε Κοπεγχάγη, Άντερλεχτ, Κόρτραϊκ και Γάνδη, έχοντας στεφθεί πρωταθλητής Δανίας και Βελγίου με τις δύο πρώτες.

Την περσινή σεζόν με την Τσάρλτον είχε γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 37 συμμετοχές (49 γκολ παθητικό, 11 clean sheets).

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Charlton για τη μετεγγραφή του Thomas Kaminski στην ΟΜΟΝΟΙΑ!

Ο Thomas Kaminski κατάγεται από το Βέλγιο, είναι 33 χρόνων και αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές ομάδες του Βελγίου, από την Κ15 μέχρι την Ανδρών.

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό για έναν χρόνο με option αγοράς για ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο.

Τον τελευταίο ένα χρόνο αγωνιζόταν στην Championship με τα χρώματα της Charlton (37 συμμετοχές). Στα Αγγλικά γήπεδα έπαιζε από το 2020 και συμμετείχε συνολικά σε 240 παιχνίδια, έχοντας ως κορυφαία του στιγμή τη σεζόν με τη Luton στην Premier League, ενώ έπαιξε επίσης και στην Blackburn. Μεγάλο μέρος της καριέρας του το πέρασε στην πατρίδα του αγωνιζόμενος σε KV Kortrijk, KAA Gent, RSV Anderlecht, ενώ έπαιξε και στη Δανία με την Copenhagen και στην Κύπρο με την Ανόρθωση.

Καλωσορίζουμε τον Thomas Kaminski στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

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