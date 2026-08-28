Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Ύψωνα – Ομόνοια 29Μ και Ολυμπιακό – Νέα Σαλαμίνα

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Η αυλαία της Cyprus League by Stoiximan ανοίγει σήμερα, με δύο αναμετρήσεις να σηματοδοτούν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικών αποδόσεων για τα παιχνίδια Ύψωνας – Ομόνοια 29Μ και Ολυμπιακός Λευκωσίας – Νέα Σαλαμίνα.

Στις 19:00, η Ένωση Νέων Ύψωνα αντιμετωπίζει την ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου. Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Ένωση Νέων Ύψωνα προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.88, η ισοπαλία στα 3.55 και η νίκη της ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου στα 3.90.

Στις αγορές των γκολ, το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.72 και το Under 2.5 στα 2.05, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.65. Το No Goal προσφέρεται στα 2.12. Στο πρώτο ημίχρονο, η Ένωση Νέων Ύψωνα βρίσκεται στα 2.45, η ισοπαλία στα 2.18 και η ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου στα 4.15.

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Στις 20:00, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας αντιμετωπίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Η νίκη του Ολυμπιακού προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.15, ενώ τόσο η ισοπαλία όσο και η επικράτηση της Νέας Σαλαμίνας βρίσκονται στα 3.30.

Η Stoiximan προσφέρει παράλληλα ειδικές αγορές για την εξέλιξη του σκορ. Το 1-1 σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προσφέρεται στα 2.35, το 0-1 στα 2.30, το 2-0 στα 3.65 και το 2-1 στα 3.95. Το 0-2 βρίσκεται στα 5.90, το 1-2 στα 5.10, το 2-2 στα 7.30 και το 3-3 στα 37.00.

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