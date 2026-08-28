(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Πόσο... loco είναι ο El Torro;
ΓΗΠΕΔΟ
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Αντρέας Ψάλτης και Αντρέας Σταυρινίδης σχολιάζουν στο After Derby τις προκρίσεις της Ομόνοιας και της Πάφου. Παράλληλα, σας βάζουν στο κλίμα ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.
Στο νέο επεισόδιο του After Derby, βάλαμε κάτω τις προκρίσεις της Ομόνοιας και της Πάφου την ώρα που όλοι μας ετοιμαζόμαστε για την πρώτη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα.
Τελικά ο Torro... Ντιονί πόσο... loco είναι μετά το χατ τρικ κόντρα στην Σεντ Τρούιτεν;
Όντως πήρε μπρος στο κατάλληλο σημείο η Ομόνοια;
Πως η Πάφος συνεχίζει να μεγαλώνει;
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