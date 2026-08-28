(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Πόσο... loco είναι ο El Torro;

Στο νέο επεισόδιο του After Derby, βάλαμε κάτω τις προκρίσεις της Ομόνοιας και της Πάφου την ώρα που όλοι μας ετοιμαζόμαστε για την πρώτη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα.

Τελικά ο Torro... Ντιονί πόσο... loco είναι μετά το χατ τρικ κόντρα στην Σεντ Τρούιτεν;

Όντως πήρε μπρος στο κατάλληλο σημείο η Ομόνοια;

Πως η Πάφος συνεχίζει να μεγαλώνει;

Το «εκρηκτικό» ταπεραμέντο του Σα Πίντο βοηθά την ομάδα;

14 ομάδες μπαίνουν στη μάχη της νέας Cyprus League By Stoiximan.

Αυτά και άλλα τόσα στο πιο κάτω βίντεο: