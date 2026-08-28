Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς πολύ σύντομα θα έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα έχει ανακοινωθεί από την ομάδα, με τον Σέρβο χαφ να έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σε ώρες που είναι αρκετά περίεργες για τον σύλλογο μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν, έφτασε στην Ελλάδα ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που θα επιχειρήσει να βοηθήσει τον Αλέσιο Λίσι να παράξει και να παρουσιάσει έργο στην «αποστολή» που αποδέχθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν κόστισε 6+2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, η ομάδα της Σερβίας εξασφάλισε ποσοστό μεταπώλησης στο 15%.

Πηγή: sport-fm.gr