ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι της Παρασκευής προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς πολύ σύντομα θα έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και θα έχει ανακοινωθεί από την ομάδα, με τον Σέρβο χαφ να έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σε ώρες που είναι αρκετά περίεργες για τον σύλλογο μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν, έφτασε στην Ελλάδα ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που θα επιχειρήσει να βοηθήσει τον Αλέσιο Λίσι να παράξει και να παρουσιάσει έργο στην «αποστολή» που αποδέχθηκε το φετινό καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν κόστισε 6+2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, η ομάδα της Σερβίας εξασφάλισε ποσοστό μεταπώλησης στο 15%.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα της Ομόνοιας 29Μ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Super League

|

Category image

Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπλέξιμο για την Ελλάδα, απομακρύνεται το Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Super League

|

Category image

Νέο επεισόδιο: O Άλβαρες προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη!

La Liga

|

Category image

Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη