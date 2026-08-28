Οπισθοχώρησε στη 30ή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Κοντίδης

Στη 30ή θέση οπισθοχώρησε ο Παύλος Κοντίδης μετά το πέρας και της 4ης αγωνιστικής ημέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας. Στις σημερινές (28/08) δύο τελικές ιστιοδρομίες του χρυσού στόλου ο Κύπριος ιστιοπλόος ήταν 34ος και 44ος.

Έτσι, με συνολικά εννέα κούρσες συμπληρωμένες (πέντε προκριματικές και τέσσερις τελικές), με 130 βαθμούς ποινής, είναι 30ός.

Οι τελικές ιστιοδρομίες ολοκληρώνονται το Σάββατο (29/08), ενώ την Κυριακή 30/08) θα διαγωνιστούν στην κούρσα μεταλλίων και οι υπόλοιποι θα έχουν μία κούρσα για να κριθεί η τελική κατάταξη.

Πρώτος στη γενική κατάταξη παραμένει ο Ryan Lo από τη Σιγκαμπούρη με 37β. Δεύτερος ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett (50β.), ενώ τρίτος παραμένει ο Jonatán Vadnai (51β.) από την Ουγγαρία.