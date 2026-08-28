ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οπισθοχώρησε στη 30ή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Κοντίδης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οπισθοχώρησε στη 30ή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Κοντίδης

Έτσι, με συνολικά εννέα κούρσες συμπληρωμένες (πέντε προκριματικές και τέσσερις τελικές), με 130 βαθμούς ποινής, είναι 30ός.

Στη 30ή θέση οπισθοχώρησε ο Παύλος Κοντίδης μετά το πέρας και της 4ης αγωνιστικής ημέρας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Dunlaoghaire της Ιρλανδίας. Στις σημερινές (28/08) δύο τελικές ιστιοδρομίες του χρυσού στόλου ο Κύπριος ιστιοπλόος ήταν 34ος και 44ος.

Έτσι, με συνολικά εννέα κούρσες συμπληρωμένες (πέντε προκριματικές και τέσσερις τελικές), με 130 βαθμούς ποινής, είναι 30ός.

Οι τελικές ιστιοδρομίες ολοκληρώνονται το Σάββατο (29/08), ενώ την Κυριακή 30/08) θα διαγωνιστούν στην κούρσα μεταλλίων και οι υπόλοιποι θα έχουν μία κούρσα για να κριθεί η τελική κατάταξη.

Πρώτος στη γενική κατάταξη παραμένει ο Ryan Lo από τη Σιγκαμπούρη με 37β. Δεύτερος ανέβηκε ο Βρετανός Michael Beckett (50β.), ενώ τρίτος παραμένει ο Jonatán Vadnai (51β.) από την Ουγγαρία.

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα της Ομόνοιας 29Μ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Super League

|

Category image

Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπλέξιμο για την Ελλάδα, απομακρύνεται το Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Super League

|

Category image

Νέο επεισόδιο: O Άλβαρες προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη!

La Liga

|

Category image

Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη