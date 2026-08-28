Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Δείτε ποιους επέλεξαν οι προπονητές Ολυμπιακού και Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Κωστή και Άνχελ Λόπεθ, για τον αγώνα της πρεμιέρας που αρχίζει στις 20:00 στο στάδιο ΓΣΠ.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ταλιχμανίδης, Φραντζής, Φελίπε, Κουντέ, Ενρίκε Γκόμες,Παζ, Οκκάς, Προκόπ, Σάπινερ, Πεχλιβάνης, Βρίκκης.

Η ενδεκάδα της Νέας Σαλαμίνας: Κόβατς, Φιλιώτης, Μιχαήλ, Σέρχιο Γκονζάλεθ, Χανίν, Κονφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου, Γκράντσιρ, Γιούσης, Ποβέδα.