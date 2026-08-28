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Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

Ανακοινώθηκε η μεγάλη μεταγραφή

Η ΑΕΛ απασφάλισε κι έριξε τη βόμβα εν ονόματι Στεφάν Γιόβετιτς!

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Μαυροβούνιο επιθετικό ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους.

Θυμίζουμε πως ο 36χρονος επιθετικός, το ντιλ με τον οποίον έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, έμεινε ελεύθερος από την Ομόνοια με την οποία κατέγραψε 66 συμμετοχές πετυχαίνοντας 17 τέρματα και δίνοντας 16 ασίστ.

Ο έμπειρος φορ, με 91 συμμετοχές και 37 γκολ στην εθνική του ομάδα, κουβαλά πολύ πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί σε Παρτιζάν, Φιορεντίνα, Σίτι, Σεβίλλη, Ίντερ, Μονακό, Χέρτα και Ολυμπιακό Πειραιώς, πριν καταλήξει στην Κύπρο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Μαυροβούνιο ποδοσφαιριστή Stevan Jovetic (02/11/1989), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2028.

Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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