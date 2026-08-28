Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι πλούσιο σε γκολ και εναλλαγές του σκορ, Ολυμπιακός και Νέα Σαλαμίνα εξήλθαν ισόπαλοι 3-3 στο ΓΣΠ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Μαυροπράσινοι και ερυθρόλευκοι είχαν τα δικά τους διαστήματα στην αναμέτρηση όμως καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στη σεζόν. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, η προσφυγική ομάδα έκανε την ανατροπή φτάνοντας και στο 3-1, όμως ο Ολυμπιακός με δύο γκολ έσωσε τον βαθμό.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταφανώς ανώτερος στο ξεκίνημα του ματς και μετά από δύο ευκαιρίες άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με απίθανο γκολ του Πεχλιβάνη, με βολέ έξω από την περιοχή. Στο 26΄ ο νεοεισελθόντας Λώλης απέτυχε να διπλασιάσει τα γκολ των μαυροπράσινων και η Νέα Σαλαμίνα έφερε στο επόμενο διάστημα τα κάτω-πάνω. Αρχικώς ισοφάρισε στο 38ο λεπτό με φαλτσαριστό πλασέ του Γκράντσιρ ενώ στο 43΄ ο Γάλλος έδωσε ωραία ασίστ στον Γιούση που με ωραίο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή (2-1).

Οι ερυθρόλευκοι λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης έφτασαν και σε τρίτο γκολ, με τον Ποβέδα (55΄) από κοντά να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο Ολυμπιακός επανέφερε άμεσα τη διαφορά στο γκολ, με τον Σάββα που μόλις είχε περάσει στον αγώνα να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι (60΄). μετά από χέρι του Παναγιώτου (3-2). Οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης και το βρήκαν στο 80ό λεπτό, με σουτ του Χρίστου λίγο έξω από την περιοχή που κατέληξε στη γωνία του Κόβατς, ενώ στο φινάλε λίγο έλειψε να πάρουν και το τρίποντο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+4' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει την ανατροπή, ο Κυνηγόπουλος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κόβατς!

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Κεφαλιά του Γκονζάλεθ, έξω.

87' Σουτ του Αλνταϊρ, κόντραρε, κόρνερ.

80' ΓΚΟΛ, 3-3 ισοφαρίζει ο Ολυμπιακος με τον Χρίστου! Με σουτ λίγο έξω από την περιοχή.

60' ΓΚΟΛ, 3-2 μειώνει ο Ολυμπιακός με εκτέλεση πέναλτι του Σάββα!

58' Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, έπειτα από χέρι του Παναγιώτου.

55' ΓΚΟΛ, 3-1 η Νέα Σαλαμίνα με τον Ποβέδα! Από πολύ κοντά μετά από αποτυχημένη προσπάθεια απομάκρυνσης σε εκτέλεση κόρνερ.

53' Σουτ του Κιντιγιά, απέκρουσε ο Ταλιχμανίδης.

Δεύτερο ημίχρονο

43' ΓΚΟΛ, 2-1 γυρίζει το ματς η Νέα Σαλαμίνα με τον Γιούση! Με ωραίο πλασέ μετά από εξαιρετική ασίστ του Γκράντσιρ.

38' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα με τον Γκράντσιρ! Με φαλτσαριστό πλασέ μετά από ωραία συνεργασία.

34' Κεφαλιά του Βρίκκη, έξω.

26' Ευκαιρία για τους μαυροπράσινους για το 2-0 με σουτ του Λώλη, έπεσε και μάζεψε ο Κόβατς.

24' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Ολυμπιακός με φοβερό τέρμα του Πεχλιβάνη! Με διαγώνιο βολέ-κεραυνό έξω από την περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ!

23' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία με τον Φελίπε, ο Κόβατς απέκρουσε δύσκολα το σουτ στην κλειστή γωνία.

15' Σουτ του Φελίπε. κόντραρε στον Γκονζάλες.

10' Πρώτη τελική με κεφαλιά του Βρίκκη, δεν ανησύχησε ο Κόβατς. Τελικά υποδείχθηκε οφσάιντ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φραντζής (74΄ Χρίστου), Φελίπε (56΄ Ρόσα), Κουντέ, Ενρίκε Γκόμες, Παζ, Οκκάς (56΄ Σάββα), Προκόπ (17΄ Λώλης), Σάπινεν (74΄ Κυνηγόπουλος), Πεχλιβάνης, Βρίκκης.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κόβατς, Φιλιώτης (69΄ Μανού), Μιχαήλ, Σέρχιο Γκονζάλεθ, Χανίν, Κονφέ, Κιντιγιά, Γερολέμου (64΄ Αρτίλες), Γκράντσιρ (69΄ Βίκτωρος), Γιούσης (64΄ Αλνταϊρ), Ποβέδα (69΄ Λουκά).

ΣΚΟΡΕΡ: 24΄ Πεχλιβάνης, 60΄ πεν. Σάββα, 80΄ Χρίστου / 38΄ Γκράντσιρ, 43΄ Γιούσης, 55΄ Ποβέδα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 82΄ Κωστή (προπονητής) / 79΄ Χριστοδούλου, 90+1΄ Αρτίλες

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πιριπίτσης Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σταύρου Ζωή

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος