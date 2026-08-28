Μέχρι και στο CAS η ομοσπονδία της Αργεντινής για τις ποινές στον τελικό του Μουντιάλ

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση και να φτάσει μέχρι στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) μετά την επιβολή κυρώσεων για τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Ισπανίας,

Ο Λεάντρο Παρέδες, βασικό πρόσωπο στον καβγά, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δέκα αγώνων και πρόστιμο 77.000 ευρώ, ο Ναουέλ Μολίνα, με αποκλεισμό επτά αγώνων και το ίδιο πρόστιμο, ενώ οι Τιάγκο Αλμάδα και Ρομπέρτο ??Αγιάλα (βοηθός προπονητής του Λιονέλ Σκαλόνι) τιμωρήθηκαν με έναν αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ έκαστος.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) καλείται να πληρώσει 265.000 ευρώ για διάφορες παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων «ακατάλληλης συλλογικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών ή ρατσιστικών περιστατικών και διαταραχών της δημόσιας τάξης», σύμφωνα με την FIFA.

Η AFA δήλωσε την πρόθεσή της να καταθέσει εφέσεις στην Επιτροπή Εφέσεων της FIFA, με το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) ως έσχατη λύση.

Επιπλέον, η FIFA έχει ήδη αποδεχθεί το αίτημα της Αργεντινής να εκτίσει τις κυρώσεις της κατά την διάρκεια των επερχόμενων «φιλικών αγώνων κατηγορίας Α ή/και επίσημων αγώνων»

sport-fm.gr