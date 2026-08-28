Η μπάλα στη σέντρα για το 88ο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας

Οι δεκατέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση ετοιμάζονται για άλλη μια συναρπαστική ποδοσφαιρική χρονιά η οποία αρχίζει σήμερα Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαΐου 2027.

Ο πρώτος χρονικά αγώνας θα γίνει στις 19:00 στο «Αμμόχωστος Επιστροφή» μεταξύ της Krasava E.N.Y. και της ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου και θα ακολουθήσει στις 20:00 ο αγώνας του Ολυμπιακού Λευκωσίας με τη Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου στο ΓΣΠ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 28 Αυγούστου

19:00 Krasava E.N.Y. – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου («Αμμόχωστος Επιστροφή»)

20:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου (ΓΣΠ)

Σάββατο, 29 Αυγούστου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας (ΑΕΚ Αρένα)

20:00 Άρης Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού (Αλφαμέγα)

Κυριακή, 30 Αυγούστου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου (Αλφαμέγα)

20:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Πάφος F.C. («Στέλιος Κυριακίδης»)

Δευτέρα, 31 Αυγούστου

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου (ΓΣΠ)

Τα στοιχεία του Πρωταθλήματος:

Συμμετέχουν 14 ομάδες:

→ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ ΛεμεσούΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαϊου, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Krasava Eνωση Νέων Ύψωνα, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας και Πάφος F.C.

→Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε δύο γύρους των 13 αγωνιστικών και θα ολοκληρωθεί στις 6 – 7 Μαρτίου 2027. Μετά τις 26 αγωνιστικές της πρώτης φάσης, οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον πρώτο όμιλο

Οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες θα αποτελούν το δεύτερο όμιλο. Οι ομάδες μεταφέρουν τους βαθμούς που πήραν στην πρώτη φάση.

Από τον πρώτο όμιλο, στον οποίο θα γίνουν δέκα αγωνιστικές, θα προκύψει η πρωταθλήτρια ομάδα και οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στις διοργανώσεις της UEFA. Στο δεύτερο όμιλο, που θα ολοκληρωθεί σε επτά αγωνιστικές, οι τρεις τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν.

→ Έδρες των ομάδων

Στάδιο ΓΣΠ: ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακός, Ομόνοια Λ.

Στάδιο Αλφαμέγα: ΑΕΛ, Απόλλων, Άρης

ΑΕΚ Αρένα: ΑΕΚ, Ομόνοια Αρ.

«Αντώνης Παπαδόπουλος»: Ανόρθωση Αμμοχώστου

«Στέλιος Κυριακίδης»: Πάφος F.C.«Στέλιος Κυριακίδης»: Πάφος F.C., Καρμιώτισσα

«Αμμόχωστος Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα, KRASAVA E.N.Y.

«Κατωκοπιά–Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης»: ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου