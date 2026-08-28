ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης στέλνει τις ευχές του προς όλους τους πρωταγωνιστές αλλά και τους φιλάθλους και εκφράζει την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, συγχαίρει την Ομόνοια και την Πάφος F.C. για τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοια. 

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λοϊζίδη: 

«Η σημερινή έναρξη της Cyprus League by Stoiximan ανοίγει την αυλαία της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026-2027, με την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό Πρωτάθλημα, στο οποίο η αγωνιστική δράση θα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο.

Η ΚΟΠ εργάστηκε το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με τα Σωματεία, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των διοργανώσεών μας. Προτεραιότητές μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή τους, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της διαιτησίας.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και οφείλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ομοσπονδία, Σωματεία, Πολιτεία και φίλαθλοι έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε το άθλημα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για γεμάτα γήπεδα, με σεβασμό προς όλους τους πρωταγωνιστές.

Με την ευκαιρία της νέας περιόδου, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, σε κάθε κατηγορία και ηλικιακό επίπεδο, στις διοργανώσεις που θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην Ομόνοια και την Πάφο FC για τις προκρίσεις τους στη League Phase του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Η παρουσία δύο κυπριακών ομάδων στη League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων αποτελεί σημαντική επιτυχία για το κυπριακό ποδόσφαιρο και επιβεβαιώνει την πρόοδο που καταγράφει τα τελευταία χρόνια.

Σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φιλάθλους εύχομαι υγεία και μια χρονιά με όμορφο ποδόσφαιρο και αγωνιστικές επιτυχίες.

Καλή αρχή σε όλους».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΑΡΗΣΑΕΚΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΟΜΟΝΟΙΑ 29ΜKrasava ENY ΥψωναΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ματσάρα με το... καλημέρα, συμβιβασμός με έξι γκολ στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα της Ομόνοιας 29Μ στην πρεμιέρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Kόντης: «Δεν υπάρχει διοργάνωση που θέλουμε να είμαστε απλά εκεί»

Super League

|

Category image

Χάρηκε και ο Ουζόχο την τριάρα της Ομόνοιας 29Μ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπλέξιμο για την Ελλάδα, απομακρύνεται το Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στην Ομόνοια 29Μ το πρώτο τρίποντο της σεζόν με διπλό και τριάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το παράδοξο με την ομάδα Β' Κατηγορίας που θα παίξει ο Ολυμπιακός στο Europa League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ολυμπιακός για Φαλ: «Πώς αποφασίστηκε να αλλάξει η εγκύκλιος για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ "πάγωσε" τη μεταγραφή του Ρούμπεν Σάντσεθ»

Super League

|

Category image

Νέο επεισόδιο: O Άλβαρες προσκόμισε στην Ατλέτικο έγγραφο που αναφέρει ότι έχει κατάθλιψη!

La Liga

|

Category image

Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Super League

|

Category image

ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ: Η «πρεμιέρα» της Θύρας 9 σε αγώνα της Ομόνοιας 29Μ στην Α' Κατηγορία

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Έριξε τη... βόμβα «Γιόβετιτς» η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη