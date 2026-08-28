Μήνυμα του Προέδρου της ΚΟΠ για την έναρξη της ποδοσφαιρικής χρονιάς

Παράλληλα, συγχαίρει την Ομόνοια και την Πάφος F.C. για τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa και του Conference League αντίστοια.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Λοϊζίδη:

«Η σημερινή έναρξη της Cyprus League by Stoiximan ανοίγει την αυλαία της ποδοσφαιρικής περιόδου 2026-2027, με την προσδοκία για ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό Πρωτάθλημα, στο οποίο η αγωνιστική δράση θα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο.

Η ΚΟΠ εργάστηκε το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με τα Σωματεία, για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των διοργανώσεών μας. Προτεραιότητές μας παραμένουν η ομαλή διεξαγωγή τους, η ασφάλεια στα γήπεδα και η διαρκής αναβάθμιση σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της διαιτησίας.

Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και οφείλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ομοσπονδία, Σωματεία, Πολιτεία και φίλαθλοι έχουμε κοινή ευθύνη να προστατεύσουμε το άθλημα και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για γεμάτα γήπεδα, με σεβασμό προς όλους τους πρωταγωνιστές.

Με την ευκαιρία της νέας περιόδου, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, σε κάθε κατηγορία και ηλικιακό επίπεδο, στις διοργανώσεις που θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην Ομόνοια και την Πάφο FC για τις προκρίσεις τους στη League Phase του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Η παρουσία δύο κυπριακών ομάδων στη League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων αποτελεί σημαντική επιτυχία για το κυπριακό ποδόσφαιρο και επιβεβαιώνει την πρόοδο που καταγράφει τα τελευταία χρόνια.

Σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες και φιλάθλους εύχομαι υγεία και μια χρονιά με όμορφο ποδόσφαιρο και αγωνιστικές επιτυχίες.

Καλή αρχή σε όλους».