Καμίνσκι: «Τιμή μου να είμαι στην Ομόνοια - Έτοιμος από την πρώτη στιγμή»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο Τόμας Καμίνσκι λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στους πράσινους με τη μορφή δανεισμού από την Τσάρλτον.

Ο έμπειρος Βέγος τερματοφύλακας ανέφερε πως είναι τιμή του να αγωνίζεται σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως το τριφύλλι, στάθηκε στη μεγάλη βάση φιλάθλων της ομάδας και επισήμανε ότι είναι έτοιμος από την πρώτη στιγμή.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του: