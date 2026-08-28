Μαρινάκης: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το Europa League»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε αυτοπροσώπως στο Μονακό για την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις αναφερόμενος στις ομάδες που καλούνται να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια της διοργάνωσης οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μεταξύ άλλων υποστήριξε πως οι Μίλαν και Μαρσέιγ δεν μπορεί να αποτελούν φόβητρο για τους Ερυθρολευκους μιας και ο σύλλογος έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει εμπειρία και μπορεί να ανταπεξέλθει σε αντίστοιχα δύσκολα παιχνίδια

Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μπορεί να φτάσει με τον ίδιο προπονητή και τους ίδιους παίκτες μέχρι την κατάκτηση της κούπας κι έδωσε την οπτική του για το πώς θα πρέπει να παίζει φέτος ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης

«Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπαίξει και είχαμε προκριθεί. Μια μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέιγ και η Ρεν. Είναι μια κλήρωση που τουλάχιστον τέσσερις ομάδες είναι μεγάλες και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και άλλες τέσσερις ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει.

Από τη στιγμή που είμασταν εκτός Champions League, ο Ολυμπιακός και την εμπειρία έχει και μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσουμε ότι λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Το όνειρό μας είναι να πάμε all the way στο Europa. Παίκτες με την εμπειρία έχουμε, ο Μεντιλίμπαρ το έχει κάνει και στο Europa και στο Conference. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οπότε γιατί όχι;»

Για τα μεταγραφικά:

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι στην Ελλάδα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θεωρείται ότι βρίσκεται και πραγματικότητα είναι στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας στην Ευρώπη. Πολύ καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν είναι πρώτη τους επιλογή να παίξουν στην Ελλάδα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται μια μεταγραφή.

Δεν υπάρχει παίκτης νεαρός με ποιότητα που στην αρχή των μεταγραφών να θέλει να παίξει στην Ελλάδα. Για αυτό πρέπει να περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Έχουμε ένα αβαντάζ, ότι είμαστε ιδιοκτήτηες της Νότιγχαμ, και πολλοί παίκτες έχουν όνειρο να παίξουν στην Αγγλία και σκέφτονται ότι αν παίξουν καλά μπορούν να κάνουν το βήμα κάτι που μας βοηθάει με πολλούς παίκτες.

Εμείς κάθε ημέρα κάνουμε υπέρβαση. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση, δεν είναι εύκολο. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται, θέλει να πάει στην Μπενφίκα, τι άλλο μπορείς να κάνεις;».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το Κόνφερενς το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς, όπως είδαμε την περσινή χρονιά.

Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League.

Όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το πράξεις».

gazzetta.gr