Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό η Ασβεστά, αργυρό ο Χριστοδουλίδης

To τρίτο χρυσό της Κύπρου, αλλά και τρίτο αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησαν η Σοφία Ασβεστά και ο Πέτρος Χριστοδουλίδης αντίστοιχα στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

Η Σοφία Ασβεστά στον τελικό της κατηγορίας των -52Kg κέρδισε την Σουμίγια Ιραουί από την Συρία. Προηγουμένως είχε τα εξής αποτελέσματα:

-52Κg (Γ) «8» Σοφία Ασβεστά Vs Siderot Maria (POR) 1Y S1 - 0

-52Κg (Γ) Semifinal Σοφία Ασβεστά Vs Pauline Cuq (FRA) 1Y 1s – 0 S2

17.35 -52Κg (Γ) Final Σοφία Ασβεστά Vs Soumiya Iraoui (SYR)

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης έφθασε κι αυτός μέχρι τον τελικό, της κατηγορίας των -66Kg, όπου ηττήθηκε από τον Μάρκο Γιόργκιτς από τη Σερβία. Προηγουμένως είχε πετύχει τις εξής νίκες:

-66Kg (Α) «8» Πέτρος Χριστοδουλίδης Vs Boushita Abderrahame (MAR) 1I 0W 1Y S1-0

-66Kg (Α) Semifinal Πέτρος Χριστοδουλίδης Vs Adrian Nieto Chinnaro (ESP) 1Y S2 - 0

17.25 -66Kg (Α) Final Πέτρος Χριστοδουλίδης Vs Marko Jorgic (SRB)

Με τα δύο αυτά μετάλλια η Κύπρος έφθασε τα οκτώ μετάλλια. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως χρυσά μετάλλια είχε κατακτήσει δύο η Κάλια Αντωνίου, στα 100μ. ελεύθερο και τα 50μ. ελεύθερο, αργυρά οι Μπογκτάν Ζαμπελίνσκι (ατομική χρονομέτρηση, ποδηλασία) και Σάβια Χατζηχαραλάμπους (κανό – καγιάκ) και χάλκινα η Κωνσταντίνα Νικολάου και ο Νικόλας Βασιλείου στη σκοποβολή.