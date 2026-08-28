Γιόβετιτς: Χαμογελάστε, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον παικταρά!

Η επιστροφή του Στέφαν Γιόβετιτς στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ, αποτελεί πόλο έλξης, όχι μόνο για τους φίλους των γαλαζοκιτρίνων, αλλά και για κάθε φίλο του ποδοσφαίρου.

Με την απόκτηση ενός εκ των πιο ποιοτικών και χαρισματικών παικτών που πάτησαν το πόδι τους στο νησί μας τα τελευταία χρόνια, η ΑΕΛ προχώρησε σε μια ουσιαστική κίνηση.

Μπορεί να βρίσκεται πλέον στο 36ο έτος της ηλικίας του, όμως με «όπλο» την ποιότητά του έχει ακόμη να προσφέρει.

Το ποδόσφαιρο που… κρύβει στα πόδια του, η αντίληψη των φάσεων και η ηγετική του αύρα αποτελούν εγγύηση.

Οι λάτρεις της μπάλας έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν στα κυπριακά γήπεδα έναν παικταρά!

Α.Σ.