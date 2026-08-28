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Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανόρθωση: Ο Μάικ Ομπίκου ξανά στο σπίτι του!

Ενημέρωσε από την ομάδα της Αμμοχώστου

Στην Κύπρο και το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» βρέθηκε ο Μάικ Ομπίκου, επιστρέφοντας στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε και μεγαλούργησε με τον φοίνικα στο στήθος.

Ο Νιγηριανός παλαίμαχος επιθετικός ο οποίος αγωνίστηκε τέσσερις σεζόν (σε δύο θητείες) στην Ανόρθωση, έτυχε θερμής υποδοχής από τη διοίκηση και το προσωπικό της ομάδας, έπειτα από προσωπική πρόσκληση του προέδρου Χρίστου Μαραγκού.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την ομάδα της Αμμοχώστου:

«Μια ξεχωριστή μορφή της ιστορίας της Ανόρθωσης επέστρεψε εκεί όπου έγραψε μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της καριέρας του.

Ο Μάικ Ομπίκου βρέθηκε ξανά στην Κύπρο μετά από χρόνια και, έπειτα από προσωπική πρόσκληση του Προέδρου της Ανόρθωσης, Χρίστου Μαραγκού, επισκέφθηκε το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τη Διοίκηση και τους ανθρώπους του Συλλόγου.

Η επιστροφή του στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε και μεγαλούργησε ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Πάτησε ξανά το χορτάρι, βρέθηκε στα αποδυτήρια και τα γραφεία της ομάδας και είχε την ευκαιρία να θυμηθεί στιγμές που παραμένουν ανεξίτηλες στην ιστορία της Ανόρθωσης.

Ο Μάικ Ομπίκου υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές μιας ολόκληρης εποχής και ένας ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με την αγωνιστική αναγέννηση του Φοίνικα.

Στην πρώτη του θητεία, από το 1989 μέχρι το 1992, σημείωσε 36 γκολ σε 69 συμμετοχές. Επέστρεψε την περίοδο 1999-2000 και με ακόμη 14 γκολ σε 21 εμφανίσεις συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος της Ανόρθωσης.

Η σημερινή Διοίκηση θεωρεί χρέος της να διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση του Συλλόγου με τους ανθρώπους που τίμησαν τη φανέλα του και άφησαν το δικό τους ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του.

Μάικ, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην Ανόρθωση και για τις αναμνήσεις που χάρισες σε γενιές Ανορθωσιατών.

Το «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» ήταν και παραμένει το σπίτι σου. Και αυτή τη φορά δεν θα περάσουν χρόνια μέχρι να σε έχουμε ξανά μαζί μας».

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