Ανακοίνωσε Μεξικανό στόπερ η Ομόνοια 29Μ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Μεταγραφική εξέλιξη στην Ομόνοια 29Μ
Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μεξικανού στόπερ, Αντόνιο Πορτάλες.
Αναλυτικά:
Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Antonio Portales.Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 16/05/1996 και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού αλλά και του αμυντικού μέσου. Καλωσορίζουμε τον Antonio στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.