Οι χειμερινές «ενέσεις» τώρα θα πιάσουν τόπο

Η Ανόρθωση ήταν αναγκασμένη να πορευθεί χωρίς νέα μέλη στο ρόστερ της. Το εμπάργκο μεταγραφών ήταν μία πραγματικότητα και οι διοικούντες ήταν αναγκασμένοι να πορευτούν με αυτό το δεδομένο. Παρ' όλα αυτά, έγιναν προσπάθειες ώστε να μην υπάρξει ολικό ξήλωμα καθώς ελλόχευε αυτός ο κίνδυνος. Yπήρξε μία ποιοτική αποχώρηση, ο Στέφανο Σένσι, όμως κρατήθηκε ο κορμός.

Η ομάδα της Αμμοχώστου προχώρησε τον Ιανουάριο σε κάποιες προσθήκες που στην ουσία τώρα θα... φανούν. Ναι μεν κάποιοι έβαλαν το λιθαράκι τους από πέρσι από ένα σημείο και μετά, όμως τώρα θα τους έχει περισσότερο ανάγκη.

Είχαν αποκτηθεί οι Κάρλστρεμ (τερματοφύλακας), Τόσιτς (αμυντικός), Μίντετορπ (μέσος) και Ράφα Λόπες (επιθετικός). Αποκτήθηκε επίσης και ο μέσος Αλέσιο ντα Κρουζ, ο οποίος όμως δεν έδειξε ακόμη την αξία του και στην Ανόρθωση ελπίζουν πως αυτό θα γίνει φέτος. Οι πέντε, μαζί με τους υπόλοιπους, βρίσκονται στα… χέρια του Νέστορ Ελ Μαέστρο ο οποίος καλείται να τους κερδίσει και να φανούν τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Για την ώρα, γίνονται φιλικά και το επόμενο είναι με τη Νέα Σαλαμίνα (12/08).