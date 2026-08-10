Προχωρημένες συζητήσεις και πίεση για να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή του Ρόδρι

Η Μπαρτσελόνα έχει θέσει ως κορυφαίο μεταγραφικό στόχο τον MVP του Μουντιάλ 2026, Ρόδρι και προχωρά την απόκτηση του.

Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη μετακίνηση, απορρίπτοντας την προοπτική της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και οι Μπλαουγκράνα πιέζουν για να ολοκληρώσουν τη σπουδαία μεταγραφή τις επόμενες μέρες, ακόμα και ώρες. Το ποσό που διαπραγματεύονται οι δύο ομάδες ανέρχεται στα 65.000.000 ευρώ συν μπόνους.