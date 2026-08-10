Μαρινάκης: Μηνύει την Κρίσταλ Πάλας

Στα δικαστήρια οδηγεί την Κρίσταλ Πάλας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που μηνύει την ομάδα του Λονδίνου, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, ο λόγος είναι ένα πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Πάλας στο περσινό (2025-26) παιχνίδι του Σέλχαρστ Παρκ με αντίπαλο τη Νότιγχαμ.

Στο πανό απεικονίζονταν ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ και αφορούσε τη μη μεταγραφή του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ στην Τότεναμ στην αρχή του καλοκαιριού του 2025.

Θυμίζουμε ότι η Κρίσταλ Πάλας κατηγορήθηκε από την FA τον περασμένο Νοέμβριο και, αν και το πανό δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα ως λόγος της κατηγορίας, υπάρχουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά τα μηνύματα που περιέχουν δυσφημιστικά, πολιτικά και προσβλητικά συνθήματα.

Πηγή: sport24.gr