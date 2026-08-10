Αυτός είναι ο πιο ψηλός παίκτης στο NBA και θα αγωνίζεται στους Κλίπερς

Two-way συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς υπέγραψε ο Τζαμάριον Σαρπ κι έτσι θα γίνει ο πιο ψηλός εν ενεργεία παίκτης στο NBA, αφήνοντας πίσω του τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά και τον Ζακ Ίντι.

Ο 25χρονος σέντερ από το Κεντάκι έχει ύψος 2.26μ, έχει περάσει από τρία κολέγια, ενώ το 2024 δεν κατάφερε να ακούσει το όνομά του στο draft. Μετά από δύο σεζόν στην G-League όπου είχε 6.7 πόντους και 7.3 ριμπάουντ σε 54 παιχνίδια, θα παλέψει για μια ευκαιρία στο NBA, έχοντας σίγουρα μέγεθος που τρομάζει.