Ομόνοια: Πρόκριση... χρόνου και χρήματος

Η Ομόνοια σε μία κακή της μέρα, δεν έχασε στο Γιβραλτάρ και το 1-1 απέναντι στη Λινκολν, τη βάζει κάπως σε θέση οδηγού για πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. Παίζει στην έδρα της, είναι φαινομενικά καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα αλλά πάντα, φυσικά, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Και εκεί πρέπει να δείξει την ανωτερότητά της. Γιατί με την παρουσία της σε αυτά τα προκριματικά δεν πείθει, προβληματίζει και δίνει δικαιώματα αμφισβήτησης. Με ενδεχόμενη πρόκριση την Πέμπτη, στο 199ο παιχνίδι στην Ευρώπη, η Ομόνοια θα κερδίσει χρόνο ώστε χωρίς υπερβολική πίεση και με ηρεμία να δει τις μεταγραφικές της ανάγκες.

Άλλωστε, δεν είναι μόνο η Ευρώπη αλλά και η διατήρηση των σκήπτρων στην Κύπρο. Θα κερδίσει όμως και χρήμα, αφού θα «κλειδώσει» παρουσία στους ομίλους του Conference League και άρα ένα ποσό κοντά στα πέντε εκατομμύρια. Και θα παίξει στη συνέχεια για τα περισσότερα λεφτά που δίνει το Europa League. Έχοντας λοιπόν ένα... μαξιλαράκι, θα μπορεί να κινηθεί με περισσότερη ασφάλεια στο παζάρι. Για την ώρα, κινείται για τον 29χρονο Ζιαν Κέβεν Ντιβέρν που προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, όμως μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η επάνοδος των Σενού Κουλιμπαλί, Ανδρόνικου Κακουλλή και Νεγκό από τιμωρία, δίνει ευελιξία κινήσεων στον προπονητή των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ. Είναι δεδομένο το... λίφτινγκ, με τους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές να παίρνουν φανέλα βασικού και πολύ πιθανόν και ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Και σίγουρα, άπαντες στο πράσινο στρατόπεδο ελπίζουν σε ολική αλλαγή εικόνας. Άλλωστε και οι ίδιοι οι παίκτες αντιλαμβάνονται ότι οι εμφανίσεις τους δεν αρμόζουν στην ποιότητά τους.