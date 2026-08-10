Μπέρμιγχαμ 2026: Τα δάκρυα της Βαλεντίνας, το «μπέρδεμα» στις ΗΠΑ και η μεγάλη επιστροφή που έρχεται

Την 9η θέση στο πρώτο προκριματικό γκρουπ τής σφυροβολίας γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ, κατέλαβε η Βαλεντίνα Σάββα. Με καλύτερη τη δεύτερη βολή της στα 65,50μ. (65,21μ. η πρώτη, άκυρη η τρίτη), η 21χρονη αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη, αγωνίστηκε σε δεύτερο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει πως βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες αθλήτριες τής σφυροβολίας στην Ευρώπη!

Η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια κάτω των 20 ετών και χάλκινη πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κ23, ήταν απογοητευμένη και δακρυσμένη μετά τη σημερινή επίδοσή της, όχι επειδή «χρέωσε» κάτι λάθος στον εαυτό της, αλλά γιατί δεν της βγήκε η χρονιά, και ιδιαίτερα η καλοκαιρινή περίοδος, όπως τη σχεδίαζε. Λίγο πιο ήρεμη στη συνέχεια, μας εξήγησε πως για το ότι δεν έκανε χρονιά αντάξια τής περσινής, στην οποία έγινε η πρώτη Κύπρια σφυροβόλος με βολή πάνω από τα 70 μέτρα (70,22μ.), ευθύνεται περισσότερο η προπόνησή της στο Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνια. Να εξηγήσουμε κάπως καλύτερα... Η Βαλεντίνα Σάββα την ακαδημαϊκή περίοδο 2024-25 φοιτούσε στην Καλιφόρνια υπό τις οδηγίες ενός εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο, τού Μο Σαατάρα, ταυτόχρονα βέβαια με τον «μέντορά» της στην Κύπρο Γιώργο Αρέστη. Το καλοκαίρι τού 2025 ο Σαατάρα αποδέχθηκε τη δελεαστική πρόταση τού Πανεπιστημίου τού Τέξας, όμως η Βαλεντίνα δεν κατάφερε να κάνει μετεγγραφή... Η νέα προπονητική ομάδα στην Καλιφόρνια, δυστυχώς, έχει άλλη τακτική και προσέγγιση στις προπονήσεις και αυτό «μπέρδεψε» την πρωταθλήτριά μας, και προσπαθούσε, με τις οδηγίες τού Γιώργου Αρέστη από την Κύπρο, να κρατήσει μία ισορροπία. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε κατορθωτό απόλυτα, έστω και αν έριξε φέτος στα 69,68μ., στις 14 Μαΐου 2026, κερδίζοντας το περιφερειακό πανεπιστημιακό πρωτάθλημα ACC.

Το καλό, και αυτό που πρέπει να κρατήσει η Βαλεντίνα, είναι πως σε λίγες ημέρες θα αναχωρήσει και πάλι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως πλέον θα βρεθεί ξανά με τον Μο Σαατάρα, ο οποίος έχει εξαιρετική συνεργασία με τον Γιώργο Αρέστη, αφού η πρωταθλήτριά μας εξασφάλισε τη μετεγγραφή της στο Πανεπιστήμιο τού Τέξας. Απλώς τής έμεινε μία στενοχώρια, για το ότι δεν έβγαλε στο Ευρωπαϊκό Γυναικών βολές αντάξιες τού σπουδαίου ταλέντου της.