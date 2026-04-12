Η προσοχή στους δύο ενόψει ΑΕΚ

Πάσχα στο «Ηλίας Πούλλος» -και- για την Ομόνοια. Η εμβόλιμη αγωνιστική της ερχόμενης Τρίτης (14/04) θέτει σε… συναγερμό της ομάδας του πρώτου γκρουπ, καθώς η προετοιμασία τους θα μπει στο τελικό στάδιο.

Η αποστολή των πρασίνων θα βρεθεί στην «Αρένα», όπου θα αναμετρηθεί με την ΑΕΚ, σ’ ένα παιχνίδι μονής επιλογής. Το «τριφύλλι» θέλει να αφήσει πολύ… πίσω τους διώκτες του ώστε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες για κατάκτηση του τίτλου.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η προσοχή στρέφεται σε δύο. Ο λόγος για τους Ουζόχο και Μαγιαμπέλα οι οποίοι ανεβάζουν στροφές, όμως δύσκολα θα προλάβουν το… λεωφορείο της αποστολής. Η κάθε μέρα δουλεύει υπέρ της επιστροφής τους, όμως χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν στο 100%. Δεδομένα εκτός ο Φαμπιάνο.