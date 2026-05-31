Προγραμματισμός... ας τα να πάνε

Άνοιξε συζητήσεις το γεγονός ότι η Πάφος FC δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους Σένα και Σούνιτς στον τελικό του κυπέλλου –κάτι που εν τέλει δεν της στοίχισε- επειδή αμφότεροι έπρεπε να ενσωματωθούν στις αποστολές των Εθνικών τους ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ.

Για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε, πρώτον, ότι από θέμα προγραμματισμού δεν... τα πάμε και πολύ καλά και, δεύτερον, ότι θα πρέπει να προσαρμόζονται από την αρχή οι σημαντικές ημερομηνίες και να μην αλλάζουν εάν δεν υπάρχει αδήριτη ανάγκη.

Φυσικά, εδώ στα μέρη μας, ακόμη και αν αποφασισθούν πριν από την έναρξη της περιόδου πότε θα γίνει το κάθε τι, θα βρούμε τρόπο να το αλλάξουμε. Αρκεί να θυμίσουμε ότι το σούπερ καπ είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει μεταξύ 2-4 Ιουλίου 2025 κι εν τέλει διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου!