H επιστροφή των... Εγγλέζων

Επιστρέφουν δυναμικά στο ευρωπαικό ποδοσφαιρικό στερέωμα οι Εγγλέζοι… Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League και η Κρίσταλ Πάλας το Conference League. Όταν γραφόταν η στήλη, δεν είχε διεξαχθεί ο τελικός του Champions League μεταξύ Παρί και Άρσεναλ (σ.σ. κέρδισε στα πέναλτι η γαλλική ομάδα). Το γεγονός, όμως, ότι στις τρεις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις φιναλίστ ήταν αγγλικές ομάδες, αυτό λέει πολλά σε ό,τι αφορά την ισχύ της αγγλικής Premier League, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πρόκειται για το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.

Χαρακτηριστικό, δε, της δυναμικότητας των ομάδων της Premier League είναι ότι τη σεζόν 2026-27 η Αγγλία θα έχει συνολικά εννέα (!) ομάδες στην Ευρώπη, πέντε στο Champions League (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτετ, Άστον Βίλα, Λίβερπουλ), τρεις στο Europa League (Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ) και την Μπράιτον στο Conference League.

Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός ότι στο Europa και στο Conference της νέας περιόδου θα συμμετάσχουν ομάδες οι οποίες, είτε για πρώτη φορά στην ιστορία τους (Μπόρνμουθ) είτε μετά από πάρα πολλά χρόνια (Σάντερλαντ), συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφήνοντας εκτός Ευρώπης μεγάλες ομάδες της Αγγλίας που διαχρονικά αγωνίζονται και διακρίνονται στα ευρωπαϊκά σαλόνια, όπως η Τσέλσι, η Τότεναμ και η Νιούκασλ.

Πλέον, το μεγάλο στοίχημα για τους Άγγλους είναι σ’ εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα η διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Εθνική Αγγλίας παραμένει χωρίς τρόπαιο από το πολύ μακρινό 1966. Η κατάκτηση ενός παγκοσμίου κυπέλλου αποτελεί τον διακαή πόθο εκατομμυρίων Εγγλέζων ποδοσφαιρόφιλων, ανεξαρτήτου οπαδικής προτίμησης, για δεκαετίες ολόκληρες. Η Αγγλία έφτασε στους δύο τελευταίους τελικούς του Γιούρο, το 2021 και το 2024, αλλά ηττήθηκε από Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα. Η εθνική ομάδα της χώρας διαθέτει εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών και ως εκ τούτου το καλοκαίρι καλείται να κάνει την υπέρβαση στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.