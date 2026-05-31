ΒΙΝΤΕΟ: Tι κι αν έχασαν το Champions League, εκατομμύρια οπαδοί της Άρσεναλ βγήκαν στους δρόμους!

Οι οπαδοί της Άρσεναλ βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Premier League!

Παρά την απογοήτευση από την ήττα στον τελικό του Champions League, οι φίλοι της Άρσεναλ απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί θεωρούνται από τους πιο πιστούς και παθιασμένους οπαδούς στον κόσμο.

Η κατάκτηση της Premier League μετά από 22 χρόνια αναμονής αποτέλεσε αφορμή για ένα ανεπανάληπτο ξέσπασμα χαράς στους δρόμους του Λονδίνου, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο «Κανονιέρηδες» να συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς.

Η θριαμβευτική παρέλαση με το ανοιχτό λεωφορείο μετατράπηκε σε μια ιστορική γιορτή, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ήταν η πολυπληθέστερη οπαδική εκδήλωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Αγγλία.

Οι οπαδοί της Άρσεναλ έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον Μίκελ Αρτέτα και τους ποδοσφαιριστές του, αποθεώνοντάς τους για την επιστροφή του συλλόγου στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου δεν στάθηκε ικανή να σκιάσει τη μεγάλη επιτυχία της σεζόν. Αντίθετα, οι φίλαθλοι της Άρσεναλ πανηγύρισαν με ακόμα μεγαλύτερο πάθος, δείχνοντας ότι αναγνωρίζουν και εκτιμούν την τεράστια προσπάθεια της ομάδας.

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας ήταν εκρηκτική, με συνθήματα, καπνογόνα και ασταμάτητο τραγούδι να συνοδεύουν μια γιορτή που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία του συλλόγου.

 

 

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

