Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ μπορεί να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

Ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να προλάβει την πρεμιέρα της «σελεσάο» στο Μουντιάλ...

Και αυτό γιατί ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε ότι η αποθεραπεία του διεθνούς επιθετικού από τον τραυματισμό στη γάμπα εξελίσσεται καλά και πως μπορεί να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με το Μαρόκο (στις 13 Ιουνίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ) για την πρεμιέρα του 3ου ομίλου. Ο Νεϊμάρ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στα πλάνα του Αντσελότι κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο Ιταλός κάθεται στον πάγκο των «καναρινιών». Ο επιθετικός της Σάντος, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ σε 128 διεθνείς εμφανίσεις, αποκλείστηκε στη συνέχεια από τα φιλικά προετοιμασίας με τον Παναμά και την Αίγυπτο, λόγω του τραυματισμού του στη γάμπα.

«Πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, λάβαμε μια αναφορά από τη Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρήξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα» δήλωσε ο Αντσελότι στους δημοσιογράφους πριν από το ματς με τον Παναμά και συνέχισε: «Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή, από την άποψη του προπονητικού επιτελείου, έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του Νεϊμάρ. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση... Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν».

Η εθνική Βραζιλίας, η οποία είναι η πολυνίκης στο Παγκόσμιο Κύπελλο με πέντε τρόπαια και στοχεύει στην κατάκτηση του έκτου τίτλου της στη διοργάνωση, θα αντιμετωπίσει ακόμη στο πλαίσιο του 3ου ομίλου την Αϊτή (19/6 στη Φιλαδέλφεια) και τη Σκωτία (24/6 στο Μαϊάμι).

Διαβαστε ακομη