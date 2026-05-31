ΒΙΝΤΕΟ: Η αποθέωση των δις πρωταθλητών Ευρώπης!

Η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του δεύτερου Champions League της ιστορίας της, με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους να μετατρέπουν την πόλη σε ένα ατελείωτο γιορτινό σκηνικό. Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν την επομένη του τελικού, όταν οι πρωταθλητές Ευρώπης επέστρεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα, ανέβηκαν στο ανοικτό πούλμαν και έγιναν δεκτοί από ένα ενθουσιώδες πλήθος που είχε κατακλύσει το Σαμπ ντε Μαρ (Πεδίον του Άρεως), μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Περισσότεροι από 100.000 συγκεντρώθηκαν στον εμβληματικό χώρο για να δουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε να παρουσιάζουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Με σημαίες, καπνογόνα και συνθήματα, η ατμόσφαιρα θύμιζε εθνική γιορτή, ενώ οι παίκτες αποθέωσαν τον κόσμο που περίμενε επί δεκαετίες αυτή τη στιγμή. Το γιορτινό πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική, βίντεο από την πορεία της ομάδας προς την κορυφή της Ευρώπης και συνεχείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού από τους οπαδούς.

Ακολούθησε η επίσημη υποδοχή της αποστολής στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνεχάρη την ομάδα για το ιστορικό της επίτευγμα. Παράλληλα όμως αναφέρθηκε και στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του τελικού σε διάφορες περιοχές της χώρας, τονίζοντας ότι οι εικόνες βίας και καταστροφών δεν μπορούν να επισκιάσουν τη μεγάλη επιτυχία της PSG, αλλά ούτε και να γίνουν αποδεκτές στο όνομα των πανηγυρισμών.

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν στο Παρκ ντε Πρενς, όπου χιλιάδες φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν ξανά από κοντά τους πρωταγωνιστές της ιστορικής βραδιάς. Η παρουσίαση του τροπαίου μέσα στο γήπεδο αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο μιας ημέρας που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας, καθώς η PSG γιόρτασε επιτέλους την κατάκτηση του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου, ύστερα από χρόνια προσπαθειών και απογοητεύσεων.

Παρά τα μεμονωμένα επεισόδια που αμαύρωσαν μέρος των πανηγυρισμών, η εικόνα που κυριάρχησε ήταν αυτή μιας πόλης που γιόρταζε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της σύγχρονης ιστορίας της. Το Παρίσι φόρεσε τα χρώματα της PSG και για μία ημέρα έζησε στον ρυθμό των πρωταθλητών Ευρώπης.

Pov : tu ramènes la coupe à la maison 🏠🏆 pic.twitter.com/xDlAkfDUw7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

De retour à la maison ! 🏠🏆 pic.twitter.com/L3EoOyt4Im — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2026

Πηγή: sport-fm.gr