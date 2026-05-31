Μετά τον Σλοτ, τέλος και ο Κονατέ από τη Λίβερπουλ

Μετά τον Σλοτ, τέλος και ο Κονατέ από τη Λίβερπουλ

Μία μέρα μετά την απόλυση του Άρνε Σλοτ, η Λίβερπουλ συνεχίζει τις σημαντικές ανακοινώσεις, καθώς επισημοποίησε την αποχώρηση του Ιμπραϊμά Κονατέ.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα αποχωρήσει από το Άνφιλντ με τη λήξη του συμβολαίου του το καλοκαίρι, ολοκληρώνοντας μια πενταετή παρουσία στους «Reds», από το 2021 έως σήμερα.

Στη διάρκεια της θητείας του κατέγραψε 183 συμμετοχές και 7 γκολ, ενώ αποτέλεσε κομμάτι των επιτυχιών της ομάδας, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Premier League τη σεζόν 2024-25, αλλά και τίτλους σε FA Cup, Carabao Cup και Community Shield.

Η αποχώρησή του εντάσσεται σε ένα ήδη ρευστό σκηνικό στο Μέρσεϊσαϊντ, με τις εξελίξεις να δείχνουν πως η Λίβερπουλ οδεύει προς ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, μετά από μια αποτυχημένη σεζόν.

 

