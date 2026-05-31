ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tέλος από τη μια, φήμες για την άλλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tέλος από τη μια, φήμες για την άλλη

Η επίσημη ανακοίνωση και... οι πληροφορίες

Όπως αναμενόταν εδώ και καιρό, αφού είχε ειπωθεί και επισήμως, η εταιρεία FREEDOM24 δεν αποτελεί πλέον μέρος της ονομασίας της Ε.Ν. Ύψωνα, κάτι που αναφέρεται και σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31/05).

«Σας ενημερώνουμε ότι στις 31/05 ολοκληρώνεται η συνεργασία της ομάδας μας με την εταιρεία FREEDOM24, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε μέρος της επίσημης ονομασίας της ομάδας. Παρακαλούμε όπως, από την 1η Ιουνίου 2026, αφαιρεθεί η αναφορά «FREEDOM24 » από την ονομασία της ομάδας σε όλες τις ειδήσεις, τα άρθρα, τις ανακοινώσεις και κάθε άλλη σχετική δημοσίευση. Από την πιο πάνω ημερομηνία, η ομάδα θα πρέπει να αναφέρεται ως Krasava ENY Ύψωνα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση σας» σημειώνεται.

Πάντως, η συγκεκριμένη εταιρεία φημολογείται ότι δεν θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο, αλλά προορίζεται για μία συμφωνία με την Ανόρθωση. Κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Η αποθέωση των δις πρωταθλητών Ευρώπης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tι κι αν έχασαν το Champions League, εκατομμύρια οπαδοί της Άρσεναλ βγήκαν στους δρόμους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tέλος από τη μια, φήμες για την άλλη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αντσελότι: «Ο Νεϊμάρ μπορεί να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του Μουντιάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανδαισία στίβου στο «Τσίρειο»

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

H επιστροφή των... Εγγλέζων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προωθείται ο Ιραόλα για τον πάγκο της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προγραμματισμός... ας τα να πάνε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μετά τον Σλοτ, τέλος και ο Κονατέ από τη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προς Τούμπα τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League

Ελλάδα

|

Category image

Κορυφαίος όλων ο Κβαρατσχέλια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτή είναι η καλύτερη 11άδα για τη σεζόν 2025-26 στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Νέων: Φιλική ήττα από την Αγγλία στο Δασάκι

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

BINTEO: H μεγάλη φιέστα της Παρί για το δεύτερο στη σειρά Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρίτσαρντς «τρέχει» για να προλάβει το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη