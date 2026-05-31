Tέλος από τη μια, φήμες για την άλλη

Όπως αναμενόταν εδώ και καιρό, αφού είχε ειπωθεί και επισήμως, η εταιρεία FREEDOM24 δεν αποτελεί πλέον μέρος της ονομασίας της Ε.Ν. Ύψωνα, κάτι που αναφέρεται και σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31/05).

«Σας ενημερώνουμε ότι στις 31/05 ολοκληρώνεται η συνεργασία της ομάδας μας με την εταιρεία FREEDOM24, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε μέρος της επίσημης ονομασίας της ομάδας. Παρακαλούμε όπως, από την 1η Ιουνίου 2026, αφαιρεθεί η αναφορά «FREEDOM24 » από την ονομασία της ομάδας σε όλες τις ειδήσεις, τα άρθρα, τις ανακοινώσεις και κάθε άλλη σχετική δημοσίευση. Από την πιο πάνω ημερομηνία, η ομάδα θα πρέπει να αναφέρεται ως Krasava ENY Ύψωνα. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση σας» σημειώνεται.

Πάντως, η συγκεκριμένη εταιρεία φημολογείται ότι δεν θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο, αλλά προορίζεται για μία συμφωνία με την Ανόρθωση. Κατά πόσο αυτές οι πληροφορίες έχουν βάση, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.