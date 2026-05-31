Προωθείται ο Ιραόλα για τον πάγκο της Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ θέλει να ανακοινώσει την πρόσληψη του Ιραόλα το συντομότερο δυνατό!

Όπως όλα δείχνουν, ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της Μπόρνμουθ, θα είναι ο αντικαταστάτης του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των «Reds», με τις διαπραγματεύσεις μετάξύ των δύο πλευρών να βρίσκονται σε εξέλιξη και να οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους.

Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της «Telegraph», η πρόθεση της Λίβερπουλ είναι να επισημοποιήσει την πρόσληψη του Ιραόλα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιουνίου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική.

Ο 43χρονος προπονητής κέρδισε τις εντυπώσεις με τη δουλειά που παρουσίασε στην Μπόρνμουθ, την οποία οδήγησε φέτος στην ιστορική πρώτη πρόκρισή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ στο παρελθόν έχει επίσης κάτσει στους πάγκους ΑΕΚ Λάρνακας (2018-19), Μιραντές (2019-20) και Ράγιο Βαγιεκάνο (2020-23).

