Λοΐζου: Από το «ρίσκο» του Σεπτεμβρίου, στην απόλυτη δικαίωση...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

H εξέλιξη στην καριέρα του Λοΐζου Λοΐζου, ο οποίος ανεβαίνει σκαλιά με σκληρή δουλειά και αφοσίωση

Πολλοί χαρακτήρισαν ρίσκο την απόφαση του Λοΐζου Λοΐζου να αφήσει την Ομόνοια για τη Χάποελ Τελ Αβίβ τον περασμένο Σεπτέμβριο, θεωρώντας ότι η επιλογή του δεν θα τον ανέβαζε επίπεδο. Ωστόσο, ο 22χρονος συμπατριώτης μας απέδειξε ότι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση μπορεί να ανέβει σκαλιά στην καριέρα του. Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, το γεγονός ότι εξελίχθηκε γρήγορα στο αγαπημένο παιδί της εξέδρας.

 Με ανεβασμένη ψυχολογία και συνεχή αγωνιστική άνοδο, ο διεθνής εξτρέμ ανάγκασε όλους στο Ισραήλ να μιλούν γι’ αυτόν. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος παρουσιάζεται διατεθειμένος να καταβάλει μερικά εκατομμύρια για την απόκτησή του, αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για το μεγαλύτερο ταλέντο που ανέδειξε το κυπριακό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, ωστόσο, οφείλει να συνεχίσει την ατομική του βελτίωση, ακριβώς όπως έπραξε στο Ισραήλ, το οποίο αποδεικνύεται τελικά η ιδανική γέφυρα για μεταπήδησή του σε μεγαλύτερους συλλόγους.

Μια τέτοια μεταγραφή μόνο οφέλη θα έχει για τον ίδιο τον Λοΐζου και το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μια καλή διεθνής πορεία του διεθνούς άσου, αλλά και άλλων συμπατριωτών μας, αναβαθμίζει τη θέση του Κύπριου ποδοσφαιριστή και αναγκάζει ξένους συλλόγους να στρέψουν την προσοχή τους στο νησί μας.

Οι μεταγραφές Κυπρίων στο εξωτερικό λειτουργούν ως η καλύτερη διαφήμιση του εγχώριου προϊόντος και αποδεικνύουν ότι μερικές ακαδημίες παράγουν ικανούς και αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Αυτό ανοίγει τις πόρτες του εξωτερικού για τις επόμενες γενιές ταλέντων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και το αγωνιστικό επίπεδο της Εθνικής ομάδας.

