Μόνο έτσι θα δώσει τον Νικόλα Παναγιώτου η Ομόνοια

Tα ποσά που ακούγονται και αυτά που βγαίνουν από τα ενδότερα του «Ηλίας Πούλλος»

Συνεχίζονται τα διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ενδεχόμενη μεταγραφή του Νικόλα Παναγιώτου από την Ομόνοια σε ομάδα του εξωτερικού και συγκεκριμένα αρκετές αναφορές κάνουν λόγο για την πολωνική Κατοβίτσε.

Από πλευράς των πρασίνων η θέση είναι ξεκάθαρη για τα δεδομένα που αφορούν τον Κύπριο διεθνή, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.

Στους πρωταθλητές δεν αισθάνονται πίεση για να προχωρήσουν σε πώληση του Νικόλα Παναγιώτου, καθώς θεωρείται και ένας σημαντικός παίκτης για την στελέχωση του ρόστερ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν δεν έρθει μία μεγάλη και συμφέρουσα πρόταση, με την οποία θα συμφωνεί και ο παίκτης, δεν πρόκειται να συναινέσουν οι πράσινοι σε παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε από τα ενδότερα στο «Ηλίας Πούλλος» όσα ποσά έχουν γραφτεί (σ.σ. μερικά δημοσιεύματα αναφέρονται γύρω στο μισό εκατομμύριο) δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και θεωρούνται αρκετά χαμηλά για την αξία του παίκτη.

