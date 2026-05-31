Η ΚΟΠ έχει ξανά μήνυμα

Με τον τελικό κυπέλλου ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πάφο ολοκληρώθηκε η σεζόν 2025-26. Οι γαλάζιοι κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία τους στον δεύτερο εγχώριο θεσμό και… έσωσαν την παρτίδα.

Έλα όμως που η βραδιά δεν κύλησε ιδανικά! Τα έκτροπα εντός και εκτός γηπέδου θύμισαν άλλες εποχές που ομολογουμένως κάναμε καιρό να δούμε.

Οι παράγοντες ξέφυγαν, οι κόκκινες κάρτες έπεσαν «βροχή», ενώ η ρίψη αντικειμένων δεν έλειπε από την τεταμένη κατάσταση. Η ρατσιστική φραστική επίθεση στον Λουκάσεν, δε, ήταν το κερασάκι στην ήδη παραφορτωμένη τούρτα.

Μήπως ήρθε η στιγμή να το πάει αλλιώς η ΚΟΠ; Τι θα λέγατε οι ποινές σε τέτοιες συμπεριφορές να είναι αμείλικτες; Τύπου… οριστική διακοπή αγώνα; Ο ρατσισμός, οποιασδήποτε μορφής, δεν χωρά ούτε στα γήπεδα ούτε στις κοινωνίες. Καιρός να το εμπεδώσουμε.

Α.Κ.