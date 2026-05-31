Πανδαισία στίβου στο «Τσίρειο»

Η απόλυτη γιορτή τού κυπριακού κλασικού αθλητισμού πραγματοποιήθηκε το βράδυ τής Παρασκευής, 29 Μαΐου 2026, στο «Τσίρειο Αθλητικό Κέντρο» τής Λεμεσού, καθώς όλοι όσοι συμμετείχαν στο EKO Cyprus International Athletics Meeting συνέβαλαν στον μέγιστο βαθμό, ώστε να παρουσιαστεί το υψηλότερο θέαμα στίβου στα χρονικά. Οι επιδόσεις που σημειώθηκαν στο «Τσίρειο» ήταν καταπληκτικές, αλλά θα σταθούμε πρώτα στην παρουσία του κόσμου, με τον Κύπριο να αποδεικνύει πως είναι φίλαθλος και πως ξέρει να εκτιμά ένα πολύ ποιοτικό προϊόν... Αψηφώντας τις «σειρήνες» και τις πονηρές παρεμβολές, οι Κύπριοι φίλαθλοι κατέκλυσαν τη δυτική εξέδρα τού «Τσιρείου», καθώς βρέθηκαν στο στάδιο πέραν των 3.500 θεατών κάθε ηλικίας. Κι αυτό κάνει την ΚΟΕΑΣ να αισθάνεται περήφανη για τις προσπάθειες προώθησης τού κλασικού αθλητισμού και θέλει να απευθύνει ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους όσοι βρέθηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο «Τσίρειο», για να απολαύσουν από κοντά κορυφαία ονόματα τού Ελλαδικού, τού κυπριακού και του διεθνούς στιβικού στερεώματος.

Η «τρέλα» για Τεντόγλου και Καραλή

Η συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλαδιτών αθλητών στίβου, τού χρυσού Ολυμπιονίκη στο μήκος Μίλτου Τεντόγλου και του χάλκινου Ολυμπιονίκη στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή, αποτέλεσε δέλεαρ και πόλο έλξης για τούς Κύπριους φιλάθλους. Και οι δυο τους φρόντισαν να ανταποδώσουν την αγάπη τους στον κόσμο πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με δύο νέα ρεκόρ αγώνων. Ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,49μ., που ήταν μέχρι το απόγευμα τού Σαββάτου (30/05/26) η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο (έκανε 8,51μ. ο Ελβετός Ιχάμερ στην Αυστρία), ενώ ο Καραλής πέρασε για 20ή φορά στην καριέρα του πάνω από τα 6,00μ.!!! Να φανταστείτε ότι ο αγώνας τού Καραλή ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, όμως ο κόσμος ήταν εκεί για να τον στηρίξει και να χορέψει στους ρυθμούς τού χαμογελαστού αυτού παιδιού, ο οποίος παρέμεινε ακόμα περισσότερο στο στάδιο υπογράφοντας αυτόγραφα και βγάζοντας φωτογραφίες με τους θαυμαστές και θαυμάστριές του!!!

Οκτώ (8) νέες επιδόσεις αγώνων

Η έντονη παρουσία τού κόσμου στις εξέδρες έδωσε την ώθηση και στους διαγωνιζόμενους αθλητές και αθλήτριες, για να καταγράψουν εξαιρετικές επιδόσεις στον αγωνιστικό χώρο. Από τα 13 αγωνίσματα τα οποία διεξήχθησαν, στα επτά (7) από αυτά καταρρίφθηκε η επίδοση αγώνων, ενώ ως ρεκόρ μίτινγκ θεωρείται και επίδοση στη σφαιροβολία ανδρών, η οποία περιλήφθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα τού EKO Cyprus International Athletics Meeting. Τα οκτώ (8) νέα ρεκόρ μίτινγκ τα σημείωσαν οι ακόλουθοι:

100μ. Γυναικών: Σέιντ ΜακΚριθ (Καναδάς) 11.31 από 11.41

100μ. εμπόδια Γυναικών: Ρέινια Τζόουνς (ΗΠΑ) 12.99 από 13.07

Ύψος Γυναικών: Ελένα Κουλιτσένκο (Κύπρος) 1,89μ. από 1,85μ.

Μήκος Γυναικών: Ιρίνα Μπουτζίνσκα (Ουκρανία) 6,82μ. από 6,73μ

Επί κοντώ Ανδρών: Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάς) 6,00μ. από 5,80μ.

Μήκος Ανδρών: Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάς) 8,49μ. από 8,28μ.

Σφαιροβολία Ανδρών: Έρικ Μαϊχέφερ (Γερμανία) 19,66μ. πρώτη φορά

Σφυροβολία Ανδρών: Ιωσήφ Κεσίδης (Κύπρος) 77,84μ. από 76,13μ.

Καταπληκτική κυπριακή παρουσία...

Οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες δεν άφησαν να πάει ανεκμετάλλευτη η διεξαγωγή διεθνούς μίτινγκ μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στις οικογένειες και τους φίλους τους. Οι επιδόσεις τής πλειονότητας των κυπριακών συμμετοχών ήταν εκπληκτικές και μας άφησαν αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία στη χρονιά, η οποία ουσιαστικά τώρα αρχίζει. Το υψηλότερο σκαλί τού βάθρου είχε την κυπριακή σημαία σε τρία από τα 13 αγωνίσματα, με τους 7ους Ολυμπιονίκες μας Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια) και Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) και τον παγκόσμιο πρωταθλητή κάτω των 20 ετών Ιωσήφ Κεσίδη (σφυροβολία)!

Στη διάρκεια τού EKO Cyprus International Athletics Meeting σημειώθηκαν τρία νέα παγκύπρια ρεκόρ, από δύο νεαρούς αθλητές μας, για τους οποίους κάναμε ξεχωριστή αναφορά στη σελίδα τής ΚΟΕΑΣ στο Facebook. Το διπλό ρεκόρ, ανδρών και Κ23, το πέτυχε ο 20χρονος Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία με 77,84μ. και το τρίτο ο 18χρονος Αντώνης Κατσαντώνης στα 200μ. κάτω των 20 ετών, με 20.99 (0,0 μ/δ), στην πρώτη φορά που τρέχει αυτήν την απόσταση και έγινε ο πρώτος Κύπριος έφηβος που τρέχει τα 200μ. κάτω από τα 21 δευτερόλεπτα!!

Σημειώνουμε ακόμη:

* Μία από τις καλύτερες πρεμιέρες τού Μίλαν Τράικοβιτς στον ανοικτό στίβο στα 110μ. με εμπόδια, με 13.54.

* Το καλύτερο φετινό άλμα στο ύψος τής Ελένα Κουλιτσένκο στον ανοικτό στίβο με 1,89μ..

* Την καλή αρχή, μετά τη μετακόμισή της στην Ιταλία, τής Δάφνης Γεωργίου στα 100μ. με εμπόδια, με 13.49.

* Την εντυπωσιακή ατομική επίδοση τής Χριστονύμφης Παίδιου στο μήκος με 6,31μ. (+0,4 μ/δ), που την ανέβασε στην 5η θέση όλων των εποχών!

* Τη σταθερότητα τού Πέτρου Μιχαηλίδη σε βολές γύρω στα 19 μέτρα στη σφαιροβολία (18,92μ.), ο οποίος έχασε το μετάλλιο για τρεις πόντους.

* Τα 5,20μ. των Χρίστου Ταμάνη και Δημήτρη Χριστοφή στο επί κοντώ.

* Η ΚΟΕΑΣ απευθύνει τις ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ της σε όλους τούς χορηγούς τής διοργάνωσης, των οποίων η βοήθεια ήταν υπερπολύτιμη για την επιτυχία τού «χάλκινου» διεθνούς μίτινγκ μας. Θερμές ευχαριστίες στον θεσμικό χορηγό μας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στον διαχρονικό χορηγό μας την Allwyn, τον ονομαστικό χορηγό μας την ΕΚΟ, τούς χορηγούς στα αγωνίσματα Ocean Basket, Public Cy, ENA Foundation, Wade Adams, Medochemie, τους υποστηρικτές μας Δήμο Λεμεσού και Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και τον Γυμναστικό Σύλλογο τα Ολύμπια Λεμεσού, για την εξαιρετική φιλοξενία στις εγκαταστάσεις τού Τσιρείου.

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε τούς τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες. Τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/cypmeeting/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Iryna BUDZYNSKA (Ουκρανία) 6,82μ. (+0.8) pb, mr

(2) Esraa OWIS (Αίγυπτος) 6,56μ. (+0.1)

(3) Lauren CALLAGHAN (Ιρλανδία) 6,50μ. (0.0) pb

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Ιωσήφ ΚΕΣΙΔΗΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 77,84μ. pb, mr

(2) Matija GREGURIĆ (Κροατία) 75,21μ.

(3) Donát VARGA (Ουγγαρία) 74,15μ.

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Ελένα ΚΟΥΛΙΤΣΕΝΚΟ (ΚΥΠΡΟΣ) 1,89μ. mr

(2) Yelizaveta MATVEYEVA (Καζακστάν) 1,85μ.

(3) Παναγιώτα ΔΟΣΗ (Ελλάς) 1,80μ.

(3) Aurora VICINI(Ιταλία) 1,80μ.

400Μ. ΑΝΔΡΩΝ

(1) Mihai Sorin DRINGO (Ρουμανία) 46.01

(2) Patrik Simon ENYINGI (Ουγγαρία) 46.10

(3) Vincent GENDRE (Ελβετία) 46.22

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Μιλτιάδης ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ (Ελλάς) 8,49μ. (-0.6) mr

(2) Kevin BRUCHA (Γερμανία) 7,95μ. (+0.5) pb

(3) Yanni SAMPSON (Βέλγιο) 7,91μ. (+0,2) pb

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Eric MAIHÖFER (Γερμανία) 19,66μ. mr

(2) Mohammed M. KHALIFA (Αίγυπτος) 19,41μ.

(3) Szymon MAZUR (Πολωνία) 18,95μ.

100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (0.0 μ/δ)

(1) Sade McCREATH (Καναδάς) 11.31 mr

(2) Arialis GANDULLA (Πορτογαλίαl) 11.45

(3) Ραφαηλία ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-Χ. (Ελλάς) 11.59

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ (+0.5 μ/δ)

(1) Dominik ILLOVSZKY (Ουγγαρία) 10.41

(2) Oleksandr SOKOLOV (Ουκρανία) 10.46

(3) Henri SAI (Εσθονία) 10.47

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (+0.2 μ/δ)

(1) Talea PREPENS (Γερμανία) 23.16

(2) Ραφαηλία ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-Χ. (Ελλάς) 23.41

(3) Kissiwaa MENSAH (Μ. Βρετανία) 23.48

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ (0.0 μ/δ)

(1) Henri SAI (Εσθονία) 20.73 pb

(2) Guy MAGANGA GORRA (Γκαμπόν) 20.83

(3) Ebuka NWOKEJI (Μ. Βρετανία) 20.87

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Εμμανουήλ ΚΑΡΑΛΗΣ (Ελλάς) 6,00μ. mr

(2) Hussain Asim AL HIZAM (Σ. Αραβία) 5,40μ.

(3) Oleksandr ONUFRIYEV (Ουκρανία) 5,40μ.

100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (0.0 μ/δ)

(1) Rayniah JONES (ΗΠΑ) 12.99 mr

(2) Nika GLOJNARIČ (Σλοβενία) 13.03

(3) Tereza Elena ŠÍNOVÁ (Τσεχία) 13.16

110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΝ (+0.3 μ/δ)

(1) Μίλαν ΤΡΑΪΚΟΒΙΤΣ (ΚΥΠΡΟΣ) 13.54

(2) Youssef BADAWY SAYED (Αίγυπτος) 13.56

(3) Dmytro BAHINSKYI (Ουκρανία) 13.68

pb: personal best (ατομική επίδοση), mr: meeting record (ρεκόρ μίτινγκ)