Το ισχυρότερο χαρτί της Ομόνοιας

Η Ομόνοια κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα έχοντας πολλούς διακριθέντες στην εφετινή της πορεία. Παίκτες νεαροί ή πιο έμπειροι αλλά με ποιότητα, που κατάφεραν να οδηγήσουν την ομάδα στο 22ο της πρωτάθλημα.

Παράλληλα με την κούπα, το «τριφύλλι» εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Μίας διοργάνωσης-όνειρο για όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μίας διοργάνωσης που αποτελεί ισχυρό χαρτί για την εκάστοτε ομάδα είτε για να πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή είτε για να κρατήσει έναν άλλο στο ρόστερ της. Αυτό το χαρτί μπορεί και θα εκμεταλλευτεί η Ομόνοια την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

ΨΑΛ.